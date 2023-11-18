浙江形成中西医学协同发展“共识” 推进中西医优势互补

中新网杭州11月17日电 17日，浙江省中西医学协同发展大会在浙江杭州举行，大会上发布了《中西医学协同发展杭州共识》《“浙里新医学”三年行动计划》，并邀请中西医学领域专家学者就如何充分发挥中西医学优势、推动中国特色医学体系建设等话题进行深入探讨交流。

“中西医并重是我国新时期卫生健康工作方针，多年的临床实践告诉我们，中医、西医各有特点，各有长处，把两者的优势结合起来能取得更好的疗效。”中国工程院院士张伯礼在线上报告中说道。

“但由于中医学与西医学是两种不同的医疗知识体系，限于自身知识结构等方面的原因，仍有一些中医与西医之间存在相互不了解、不理解，甚至出现误解的情况，影响了中西医学之间的优势互补，从而也影响诊治疾病的最优效果。”浙江省医学会会长姚克说。

在此背景下，浙江省医学会、浙江省中医药学会、浙江省医师协会等7家中西医学(协)会经过广泛调研、深入讨论，形成《中西医学协同发展杭州共识》(下称《共识》)。

《共识》主要起草人、浙江省中医药学会会长范永升表示，此次发布的《共识》旨在更好地促进中西医学优势互补，为百姓健康提供更为优质的医疗服务，更好地为人类卫生健康共同体贡献中国医学的智慧和力量。

范永升介绍，《共识》共有九条，阐述了两种医学的发展与特点，要求中西医师以科学的态度和发展的眼光，尊重、包容地对待两种医学的差异；强调了中西医互相学习，在临床工作中要做到中西医优势互补，对疑难疾病鼓励中西医协同攻关；并阐明“中西医协同发展的目标是建立有中国特色的医学模式和体系”。

中华医学会副秘书长王大方表示，“此次发布的《共识》展现了浙江医学界中西医之间的协作精神和团结力量，对进一步探讨中西医协同创新发展的新路径，深入推进建设有中国特色的卫生健康体系具有引领和示范作用。”

为推动中西医协同工作走深走实，会上还启动了《“浙里新医学”三年行动计划》，未来相关学会将围绕“大众科普”“学科协作”“专病研讨”三个方面开展学术交流、科学普及、标准制定、人才培养等系列活动，打造中西医协同学术品牌。

近年来，浙江围绕中医药强省建设、健康中国省域示范区建设等方面持续发力。会上，浙江省人大常委会副主任吴晶表示，希望通过这次会议，进一步促进浙江医学界中西医学人员凝心聚力，更好地促进浙江卫生健康事业的进步与发展，让更多的民众受益于中西医协同的疗效。

浙江省卫生健康委党委书记、主任王仁元提到，下一步该省中西医学将加强交流促发展，以中西医学改革为创新，协同并进，形成一批有浙江特色的中西医诊疗的方案和专家共识，建立全生命健康周期中西医协同的浙江方案。(张煜欢)