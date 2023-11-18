浙江第973例造血干细胞捐献者：希望幸运一直传递

中新网杭州11月17日电 “我很幸运，成为中国造血干细胞捐献志愿者仅一年就成功配型了，希望幸运能一直传递给那位患者。”17日，来自杭州市上城区的黄剑凯在杭州市造血干细胞定点采集医院成功捐献造血干细胞混悬液232毫升，成为浙江省第973例、杭州市第297例造血干细胞捐献者。

29岁的黄剑凯是杭州市上城区清波街道的社区工作人员。2022年9月，他在一次无偿献血时，了解到造血干细胞捐献的相关知识并留取血样，成为中国造血干细胞捐献志愿者。黄剑凯说：“匹配成功有概率，但我还年轻，我愿意为那个需要帮助的患者提供帮助，五年、十年、二十年，只要身体允许，我都愿意。”

这份“生命之约”在2023年9月的一天悄然降临。彼时，黄剑凯和其他社区工作者一样每天忙碌在护航亚运的一线。接到初配成功的电话，黄剑凯略显惊讶，当上城区红十字会工作人员再次和他确认后，他丝毫没有犹豫：“既然能被选中，就应该勇敢地站出来。”

“捐献要耽误一段时间，其他同事工作量就会加大。”作为社区工作者，他说自己最大的顾虑是手头上的工作。他所在的社区辖区人口稠密，基层人手比较紧张。上城区红十字会了解到黄剑凯内心的顾虑后，专门联系到黄剑凯所在的街道和社区进行沟通协调，街道和社区了解到有这么一位富有爱心和责任心的社工后，对他的爱心善举大力支持，主动调整他的工作时间表，保证他有足够的时间捐献和休息，并宣传了他捐献救人的善举，弘扬正能量。

完成捐献后，黄剑凯坦言：“听浙江省造血干细胞志愿服务队的志愿者们说，他们入库到成功配型捐献有几年、十几年、几十年的，很幸运我只用了一年，希望这份幸运能给那位饱受血液病折磨的患者带去希望。”

此外，他也希望通过这次捐献经历，让更多人了解造血干细胞捐献，让越来越多人行动起来，成为中国造血干细胞捐献志愿者，在爱心长跑线上完成更多次的生命接力，挽救更多血液病患者。 (钱晨菲)