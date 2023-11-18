人工智能助力基层医疗 浙江诸暨实践“健康共富”

中新网绍兴11月17日电 要培养一名具有及格诊疗能力、并且愿意深扎基层的医生，是一个漫长的过程，在浙江省诸暨市最南端的偏远山区梅坞村做了30多年基层医生的凌光远对此感受颇深。

为了解决更多“凌光远们”的痛点，浙江省卫生健康委在“健康共富”的战略引领下，以“人工智能辅助基层诊疗”为切口，推出“浙里智医”跨场景应用。依托医学人工智能支撑平台，融合人工智能、大数据等技术手段，引导居民精准就医，强化基层医疗服务能力，丰富基层医疗治理手段。

据悉，“浙里智医”应用于今年7月上线，为广大患者和基层医生提供智能导诊、辅助诊断推荐、医学知识检索、病历书写质量控制等服务。

当前，浙江省卫生健康委聚焦基层，通过人工智能临床辅助决策高质量推进基层医疗服务提升的试点工作，正在诸暨市有条不紊地进行。

“智医助理”扎根基层医院

和凌光远一样服务基层医疗的全科医生，被称为农村民众的健康“守门人”，以前为村民看病，他们背着药箱、听诊器翻山越岭，遇到一些稍微复杂的疾病“心里没底”，只能建议村民去镇上或市里就诊，“智医助理”的到来，改变了他们的工作方式。

“自从村卫生室有了人工智能平台，就像有了个好老师、好帮手，会根据患者病情病史，提供合理的用药参考方案，也会提醒我规范书写病历，让我能为乡亲们多看点病。”凌光远如是说。

作为浙江省高质量发展建设共同富裕示范区第三批试点项目，诸暨市通过构建人工智能临床辅助决策支持平台，建设全民全程数字健康服务新生态，打通民众看病就医的堵点、淤点、难点，改善民众就医体验。

“智医助理”可以给出辅助诊断建议、可以纠正漏诊误诊、可以规范在线记录病人的历次病情、可以通过智能呼叫马上了解慢病人群的最新病况。因为有了“智医助理”，和凌光远一样服务基层医疗的全科医生们可以更加专业地帮助更多的病人，也不必像过去那样“心里没底”就将病人往上级医院送，大大减轻了上级医院的医疗负担。

打开系统，填写患者姓名等信息，在自动弹出的智医助理界面点击“AI辅诊”“书写助手”“常用病例”……不到两分钟，系统自动生成了一份规范的门诊病历。在诸暨市璜山镇中心卫生院，这一连贯的动作，已经是医生问诊时的常规操作。

入院、挂号、缴费、结算等就医过程中的“关键小事”，通过讯飞医疗智能导诊系统，支持超13000种症状和超5200种疾病自查，可以实现智能分诊、AI辅助自查、宣教知识推荐等功能，将在线问诊、慢病复诊、健康咨询等串联起来，变成方便民众的民生大事。

不仅是就诊环节，人工智能赋能数字化正在日常随访、电子建档、体检等场景中应用。过去，人工通话一次至少要5分钟，一个村子可能有几千人要打电话，需要大量的人力成本。如今，通过机器人打电话很快就能完成，接听率达到了90%以上，随访效率提升数十倍以上，居民服务满意度也在提升。

诸暨实践“医疗共富”

为破解基层医疗机构诊疗服务能力短板等问题，在“人工智能+医疗健康”新模式下，诸暨市围绕数字赋能、服务增效、安全提质，以“健康大脑+”数据体系为核心，打造“1+2+N”人工智能临床辅助决策支持平台，积极构建全民全程数字健康服务新生态，持续擦亮“诸有健康”金名片，提升基层医疗机构服务能力，夯实共同富裕的健康根基。

在具体推动中，诸暨市成立领导小组，整体谋划，定期会商，在财政上市级统筹予以保障；分包运营，将该市23家基层医疗机构分6个组，网格化管理，大大提高了问题反馈和解决速度；对不会用电脑的村医，采取点对点、多轮次、全覆盖的培训；实际中，建立帮扶带和问题收集制度，编制FAQ，畅通问题解决渠道，不断解决问题。

值得一提的是，诸暨市是浙江省第一个试点“浙里智医”的城市，把医院的信息系统HIS、辅助诊断、浙医互认三方应用融合起来，解决了医生不断切换系统的问题，医生整体的使用体验感也在不断加强。

“AI赋能缓解了民众看病难、看病贵的问题，民众对基层医疗信任度大大提高，促进了分级诊疗的落实。”诸暨市卫生健康局相关负责人表示，在监管层面，用AI的科学手段定义基层医疗保障标准，大大提升了基层整体医疗同质化水平，“医疗共富”正在逐步实现。

目前，“智医助理”已经在诸暨全域铺开，实现了基层医疗机构全覆盖，AI辅助诊疗次数超过2000万，为卫生健康领域推进人工智能应用服务提供了实践经验。 (方堃 郑蒙蒙)