我国规上医药工业企业超过1万家

本报北京11月17日电 2023中国医药工业发展大会17日在京召开，工业和信息化部发布相关数据显示：截至目前，我国规模以上医药工业企业超过1万家，合计增加值占全部工业增加值比重约4%，大宗原料药产量约占全球40%，在研新药数量跃居全球第二位，一大批创新药、重点疫苗、中药复方制剂和高端医疗器械获批上市，医药供应保障能力显著提升，有效满足了人民健康需求。

工业和信息化部部长金壮龙在会上介绍，工业和信息化部将加快构建现代医药工业体系，全面提升供应保障水平。

深入实施医药创新产品产业化工程和医药产业化技术攻关工程，加快新产品产业化市场化步伐，推动创新产品尽早上市。

巩固提升原料药制造优势，发展壮大生物药产业，加快医药工业“智改数转”，积极引导医药产业合理布局，打造一批创新高地和高水平产业集聚区。

加强重点产品生产能力建设，完善医药储备体系。以基本药物、儿童药品、急抢救药品等为重点，支持发展药品供应保障联合体。

鼓励跨国公司在华设立研发中心和创新药生产基地，支持国内企业通过合作开发、技术许可等方式引进国外先进技术和产品。开拓全球市场，鼓励企业开展国际认证，加快疫苗、创新药、高端制剂和医疗器械走出去步伐，积极参与国际产业分工合作。（记者刘坤）