援外医疗“授人以鱼”，更“授人以渔”

中国的红枣汤让马里受伤男孩在意志低落时心情有了起色、一根小小银针在科威特收获了不少“中医粉”、中国援外先驱梅庚年先生的墓地由当地两代人守护48年……在11月16日举行的中国援外医疗队群体代表中外记者见面会上，一个个动人的故事回响在发布厅中，令在场者动容。

用中医帮助当地治疗常见病

“他现在已经成为马里的一名大学生了。”第14批援中非中国医疗队、第25批援马里医疗队队员，湖州市中医院护理部主任朱惠芳提起自己曾经悉心照顾两个半月的马里孩子满是欣慰。她回忆道，车祸导致这名爱动的男孩尾骶部压力性损伤，严重感染，一度失去了康复的信心。

朱惠芳为他清理伤口、换药按摩，为他买来奶粉，给他煮红枣汤喝，还和他约定互相用对方的语言打招呼。在朱惠芳的护理下，那个又大又深的压力性损伤奇迹般愈合了。有一次小男孩回医院复查，正好碰到媒体采访，他冲着镜头介绍朱惠芳：“这是我的中国妈妈。”

仁心仁术让中国援外医疗队在当地积累了越来越多的信任，医疗队员与当地居民建立了友好的感情，也让当地居民更深入地认识了中国和中国文化。

“我最初到科威特时，当地人对小小银针能治病表示怀疑。”第4、7、8批吉林省援科威特中国医疗队队员，长春中医药大学附属医院主任医师刘春说，针灸、拔罐甚至会让他们恐惧。但当发现针刺、拔罐、穴位贴敷等中医治疗方式能帮他们治疗颈椎病、肩关节周围炎、腰椎间盘突出这些常见病，还能消除失眠、湿疹、腹泻、便秘这些日常烦恼时，他们却一点点变成了“中医粉”。

“后来我们中医诊所的病人络绎不绝。”刘春说，太极拳、八段锦这些中式健身方式也渐渐地走进了当地民众的生活中。

为当地培养1600余名公共卫生医师

2014年8月，第24批援几内亚中国医疗队队长暨国家埃博拉防控专家组组长、北京友谊医院副院长王振常逆行出发，前往当时的埃博拉疫区。“能不能去、去了做什么、风险有多大，这些都是当时担心的问题。”王振常说，经过国家卫健委和各级部门严格科学判断部署，团队按期出发开展调研、分析工作，到援助点开展防控工作。此外，团队还有一个特别的任务。

“我们按照国家部署为几内亚培训公共卫生医师。”王振常说，这项工作历时两个多月，大家冒着较大感染风险，超额完成1000名的培养任务，为当地培养了1600多名公共卫生医师，获得了“几内亚共和国勋章”。

第2、3、4批援多米尼克中国医疗队队员，中山大学附属第一医院心内科副主任医师吴德熙发挥所长，在多米尼克开展了第一例心脏临时起搏器植入术、第一例动态心电图监测、第一例动态血压监测等“多个多米尼克首例”。“援外经历让我意识到帮助当地提高医疗水平的迫切性。”吴德熙说，因此，援助工作还要“授人以渔”把技术留在当地。吴德熙努力当好当地同行、医学生的老师，同时积极推动创立了多米尼克首个心血管内科，推动成立了中多心血管影像学中心和中多远程医学中心。

60年来，中国向全球76个国家和地区累计派出了3万余人次医疗队队员。在中国援外医疗队群体代表的讲述中，人们深切感受到援外医疗队超越国界的医者仁心，他们在异国他乡抚平创伤病痛、治疗疑难杂症；他们与当地的同行亦师亦友，把自己掌握的先进技术、行医经验倾囊相助，为当地留下带不走的医疗队。