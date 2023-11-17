上了年纪 这17个麻烦会找上脚

随着年龄的增长，人体会表现出很多衰老的迹象，如头发变白、皱纹增多、肌肉松弛、睡眠质量变差等等。此外，我们的脚部也会出现“老态”。今天，为您总结岁数一大就容易找上门的17个脚部问题，并给出应对方案。

脂肪垫萎缩

变老往往会带来额外的体重和脂肪，但脚部有可能失去脂肪垫。如果没有了脂肪垫，就没有了冲层来保护脚免受冲击，老人会感到脚底和脚后跟疼痛。

对策 穿带有缓冲垫的鞋子或用定制的泡沫鞋垫会有帮助。此外，医生还会建议患者采用其他治疗方法，如用填充物注射来代替脂肪垫。

跖间神经瘤病

这是一种非常常见的足部疾病，在老年人群中的发病率高达1/3。它是指骨头压迫到第三与第四跖骨头间的神经而导致足部功能不正常。这种病的症状包括足前部疼痛，或者有一种在大理石或岩石上行走的感觉。这种情况更常发生在老年女性和穿高跟鞋或鞋头部位特别紧的人身上。

对策 换穿合脚的鞋子、用鞋垫和做按摩会有帮助。如果疼痛变得严重，医生会给患者注射类固醇或做手术。

脚跟裂口子

成熟皮肤的油脂和弹性蛋白会有所减少，使其更加干燥和缺乏柔软性。如果缺乏正确的护理，老年人的脚后跟会变硬、开裂或受伤。超重会使这个问题更加恶化。

对策 涂抹一种名为角质溶解剂的特殊乳液有助于去掉坚硬的表皮，也可以用浮石去掉死皮，或者每天在脚后跟部位涂抹保湿的乳液。

足底筋膜炎

足底筋膜炎是脚后跟底部疼痛的首要原因。足底筋膜是沿着脚底延伸的一条长韧带，它支撑着足弓。反复的压力（如慢跑）或劳损会刺激足底筋膜，导致其疼痛和僵硬。如果你的足弓较高或超重，就更容易出现这个问题。

对策 休息、冰敷、服用非处方的止痛药和拉伸小腿肌肉都有帮助。

嵌甲

有些时候，指甲的一侧（通常是在大脚趾上）会长入皮肤。虽然它会发生在任何年龄段，但在老年人中更为常见。患者的脚趾肿胀、疼痛和被感染。脚爱出汗、超重和糖尿病都会增加嵌甲的可能性。

对策 为预防嵌甲，避免把脚趾甲剪得太短或穿过紧的鞋。在严重的情况下，医生不得不切除患者的甲根。

骨关节炎

当你50岁的时候，可能已经走了12万公里或更长的路。所有的磨损和以前的损伤都会导致骨关节炎。当软骨（一种防止摩擦的柔性组织）破裂时，就会发生这种情况，它会导致骨头之间相互摩擦。大多数患者的年龄超过了65岁。

对策 减轻体重、用行走辅助工具等都有助于减轻关节负担，同时可以采用药物治疗。

扁平足

很多婴儿在出生时有扁平足，但超过80%的人随着年龄的增长而自愈了。一些成年人因为受伤或肥胖、糖尿病和高血压而导致扁平足。患者支撑足弓的肌腱受到了损坏，使脚变平，它会导致疼痛。

对策 用器械矫形、理疗和做手术都有帮助。

跟腱炎

跟腱是人们爬楼梯或踮脚尖时用来弯曲脚的跟腱。上了年纪和血液供应减少会削弱跟腱的力量。患者的脚后跟或脚踝的背部会感到疼痛。

对策 休息、冰敷和药物治疗有助于减轻肿胀。不要忽视这个问题，严重的撕裂需要做手术。

糖尿病足溃疡

糖尿病会对神经造成损伤，患者无法感觉到小的伤口，他们的双脚会有刺痛、麻木感。足溃疡一开始像是水疱这样的小问题，然后变得更大并感染。它是糖尿病患者截肢的主要原因。

对策 患者要控制好血糖水平，并经常检查双脚。

脚趾痛风

痛风这种关节炎会造成患者疼痛，最常见于中年男性。当一种名为尿酸的废物作为晶体聚集在大脚趾上时，就会发生这种情况。它会造成足部肿胀、疼痛和僵硬。医生会给患者开出处方药来缓解肿胀。

对策 多锻炼，少吃红肉和贝类，不喝酒精饮料，少吃甜食，喝大量的液体，有助于防止未来病情发作。

拇囊炎

拇囊炎是指足部第一跖趾关节的关节囊出现炎症，表现为疼痛、发红和肿胀。当大脚趾向内倾斜时，拇囊炎开始缓慢生长。穿高跟鞋这样的紧窄鞋子会使情况更糟糕，这就是拇囊炎在女性中更为常见的原因，它也会在家族中流行。

对策 冰敷、使用特殊的鞋垫和穿宽松的鞋子有帮助。医生会建议病情严重的患者做手术。

滑液囊炎

充满液体的液囊（称为滑囊）能对关节、骨骼和肌腱起到缓冲作用。反复的运动或鞋子的摩擦会造成滑囊肿胀。患者的脚趾或脚后跟会发红、肿胀和疼痛。

对策 冰敷和服用非甾体类抗炎药（如阿司匹林、布洛芬和萘普生）有帮助作用。严重的病例需要注射皮质类固醇，甚至做手术。

槌状趾

它是指脚趾中间关节的异常弯曲。虽然这种情况经常发生在挨着大脚趾的第二趾，但它也会影响其他脚趾。患者会注意到不寻常的形状，移动它的时候感到疼痛，还有脚趾摩擦鞋子所造成的鸡眼和老茧。

对策 医生会建议患者穿特殊的鞋子和服用止痛药，有时还要做手术。

爪状趾

这种畸形类似于槌状趾。然而，爪状趾不仅影响中间关节，而且影响最靠近脚趾尖的关节。它又称为仰趾畸形，在通常情况下，第二趾发生较其他足趾多，女性的发病率高于男性，可能与她们的穿鞋习惯及拇外翻发病多有关。爪状趾会随着年龄的增长而变得更硬。

对策 如果患者能移动它们，就用脚趾尝试捡起一块小石头或一张纸。

骨刺

这种退行性病变很容易被误认为是拇囊炎。骨刺生长在足骨的边缘，通常位于脚后跟或大脚趾。如果它们长得足够大，就会挤压附近的神经和组织，造成疼痛。骨关节炎或肌腱（韧带）拉伤会导致骨刺生长，这种情况随着年龄的增长更常见，尤其是60岁以后。

对策 对于老年患者，封闭注射可迅速减轻炎症和疼痛。同时，多休息，避免长时间站立、剧烈运动和爬山等活动。

应力性骨折

对女性来说，更年期引起的激素改变会降低骨密度，使她们的骨头更容易骨折，包括脚部。随着年龄的增长，男性的骨骼也变得脆弱。应力性骨折需要休息数周才能愈合。

对策 多锻炼、食用富含钙的饮食和药物治疗能增强骨骼的力量。

真菌感染

皮肤弹性减弱和免疫力下降会导致老年人更容易被真菌感染，患者的脚底会有鳞片状的皮肤，感觉发痒。如果不加以治疗，感染会扩散到脚趾甲上。

对策 它的治疗方法包括使用抗真菌的乳霜，有时还要服用抗真菌药。由于真菌很难杀死，因此要服用足够疗程的药物。需要注意的是，不要在皮疹上涂抹含有可的松的乳膏，它会削弱皮肤的防御系统，加重感染。