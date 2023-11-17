近三成花洒水效标识标注不规范

目前市场上的花洒种类繁多，质量参差不齐，价格亦相差很大，从几十元到几千元不等，令消费者在选购时眼花缭乱，难以决策。为更好地引导消费者合理消费，选购适合自己的商品，中国消费者协会近期完成了30款淋浴用花洒比较试验，帮助消费者选择既节水又舒适的淋浴用花洒产品。本次比较试验结果发现，在水效标识标注上，27%的样品未按实施规则要求加施标识。

本次比较试验选择目前市场上主要品牌的30款淋浴用花洒产品，产品涉及TOTO、九牧、恒洁、汉斯格雅、科勒、箭牌、摩恩、JSWD（京世威登）、长虹卫浴、浪鲸、京东京造、四季沐歌、BTO、东鹏、华帝、法恩莎、中宇、惠达、莱尔诗丹、美标、高仪等21个品牌，共计30款样品。其中，单独手持花洒8款，套装花洒22款。比较试验对花洒的螺纹管精度、耐腐蚀性能、平均喷射角、流量、喷射力、流量均匀性、水效限定性、节水评价值进行测试。

根据测试结果，整体性能较好（使用安全性好、达到2级及以上水效，舒适度体验较好）的有14款样品，其中5款手持花洒分别是：摩恩HH5002EC+731+710、科勒翠思12861T-CP、恒洁HMS501-120+HMWE121-150B、TOTOTBW01018BVD、四季沐歌HS-71-DA；9款套装花洒分别是：中宇WJY14801、四季沐歌M-A01398-1DA、惠达HWB5017-P02CP、东鹏JJ121A406G、恒洁HMF916-601B、法恩莎FE07H204SC、美标CF-T511.602.50、摩恩90117EC+2293ECA+M22061、高仪2334800+2669800C。

喷射力和平均喷射角最能直接反映使用者的体验情况。比较试验显示，在喷射力方面，有2款样品未能达到标准要求的≥0.85N，分别是标称长虹卫浴ZWB0727-BY297-3（CH）、JSWD（京世威登）JSWD-ysyz3，喷射力不足有清洁效果差、耗时耗水、维护成本高的缺点；两款达标样品箭牌AE5826TZ-3和汉斯格雅26813407喷射力达到1.6N左右，喷射力过高将降低洗浴舒适度；其它26款达标样品喷射力适中，洗浴效果和舒适性良好。而喷射角方面，有1款样品标称长虹卫浴ZWB0727-BY297-3（CH）未能达到0°-8°的要求，该型号产品不能带来良好的使用体验。

另外，在花洒安装过程中，管螺纹精度好，使连接顺滑且紧密，减少在使用过程中的漏水可能性。管螺纹精度差的花洒一方面会出现安装困难甚至无法正常安装，另一方面由于管路本身是有压力的，如果螺纹精度不满足标准要求，一旦管路进行正常进水后，就会发生慢速渗漏，造成跑冒滴漏浪费水，甚至安装使用后会出现接头脱落、“水漫金山”的现象，带来严重的后果。本次比较试验30个样品中28个样品花洒外连接的管螺纹精度符合GB/T7307-2001中B级精度要求；标称长虹卫浴ZWB0727-BY297-3（CH）、BTOLV-0802款样品止规不能止住，可能造成慢速渗漏等情况。

在节水方面，本次比较试验的30款样品中，11款样品水效等级为3级，17款样品水效等级为2级，两款样品分别为四季沐歌HS-71-DA、高仪2334800+2669800C水效等级为1级。节水型淋浴器节水评价值为2级水效，因此，本次比较试验中63%样品达到节水型淋浴器要求。其中，手持花洒达到节水型淋浴器标准占比75％，套装花洒达到节水型淋浴器标准占比41％。

不过中消协发现，在水效标识上有21款均未加施水效标识。根据国家发展改革委、水利部、市场监管总局联合印发《中华人民共和国实行水效标识的产品目录（第三批）及淋浴器、净水机水效标识实施规则》，自2022年7月1日起出厂的淋浴器产品必须加施水效标识。但本次比较试验样品中未标识现象占比达70%，排除2022年7月1日之前生产的11款和未标识生产日期的两款，未按实施规则要求加施标识现象占比27%，反映了企业需加强规范管理，同时建议相关部门加强监督。

中消协表示，长虹美菱日电科技有限公司在对比较试验结果进行反馈时表示，标称品牌长虹卫浴ZWB0727-BY297-3（CH）样品不是该公司授权生产、销售的产品。经调查，该样品属于店铺商家逸活国际贸易（金华）有限公司私自向其他供应商采购并上架销售的产品，未经长虹美菱日电科技有限公司认证检验，已责令该侵权产品全面下架退市处理。