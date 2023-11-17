全国健康城市水平稳步提升

本报北京电 （陈渡归）日前，“中国新型城镇化理论·政策·实践论坛2023”城市健康专题论坛在京举办，由清华大学万科公共卫生与健康学院、清华大学中国新型城镇化研究院、清华大学健康中国研究院联合研究编写的《清华城市健康指数2023》（以下简称《指数》）在会上发布。

清华大学中国新型城镇化研究院高级研究专员李栋介绍，清华城市健康指数是通过系统监测和多维对比进行的健康城市评价，能够为健康城市建设提供指引。

“整体来看，全国健康城市水平呈稳步提升态势。”李栋介绍，自2020年至今，全国城市健康指数逐年提升，其中，2023年的健康指数相较去年提升了1.29分，提升幅度2.1%，为历年最高。

在城市健康水平等级结构方面，《指数》将参评城市分为5个等级，分别是引领级、优质级、平均级、发展级和追赶级。李栋介绍，相较去年，引领级城市数量增加了3个；优质级城市数量增加了24个；发展级、追赶级城市数量都有所减少。

“在城市排名上，上海跃居第一，与北京、南京、杭州、深圳一道引领全国健康水平，唐山、鞍山、南充、济南、保定等城市的名次提升较多。”李栋介绍，《指数》对养老体系等专题进行了拓展，通过融合民政登记、工商登记、生活消费、在线地图等多项源数据，构建了国内首份可动态更新的养老设施清单。