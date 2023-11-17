新技术助力肺癌治疗更精准（医说新语）

每年的11月是全球肺癌关注月，11月17日是“国际肺癌日”。目前，肺癌是我国发病率、死亡率居首的恶性肿瘤，其发病率也呈逐年上升趋势。针对肺癌出现了什么新型治疗手段？近日，中国医学科学院肿瘤医院多位专家进行了解答。

肺癌热消融技术相对安全

胸外科六病区主任赵亮介绍，肺癌治疗需要根据不同的分期选择个体化治疗方式，肺癌传统治疗方式包括手术、化疗、放疗、靶向治疗、免疫治疗等。

“虽然肺癌的治疗方式已经相当丰富，但由于高龄患者增多、有的存在既往肺癌手术史和肺癌晚期肺部寡转移等原因，部分肺癌患者面临无法接受传统手术的治疗困境。对此，需要利用新的诊疗技术，结合现有治疗方式，构建新的治疗模式。”赵亮介绍，当前疾病谱不断变化，传统胸外科手术方式发生了内科外科化、外科微创化、微创精准化等变化，胸外科需要更多的介入技术参与协助手术。

肺癌治疗有什么新技术？赵亮介绍，近年来兴起的肺癌热消融技术是相对安全的治疗手段，针对肺部特定的一个或多个肿瘤病灶，利用热产生的生物学效应直接导致病灶组织中的肿瘤细胞发生不可逆损伤或凝固性坏死，研究显示，消融治疗3个月后，患者的肺功能几乎没有不良影响。

“肺癌热消融技术有多种治疗方式：射频消融的稳定性高、安全性好，但受血流和气流影响较大；微波消融的消融时间短、消融范围大，适合治疗较大的肿瘤和临近大血管的肿瘤；冷冻消融易于监测，适合治疗临近重要脏器的肺部肿瘤。”赵亮分析，对于直径小于3厘米的肿瘤，3种方式均可取得良好的治疗效果。

肺癌热消融技术有哪些并发症？赵亮介绍，气胸是这项技术最常见的并发症，发生率为4.5%—61.1%，可以通过规范操作来避免，如避免多次穿刺、穿刺与胸膜垂直、避免穿过叶间裂及肺大疱等。

手术切除肿瘤后仍需考虑放化疗

放射治疗简称放疗，是利用放射线治疗肿瘤的一种局部治疗方法。专家介绍，肺癌的放射治疗主要适用于肺癌早期不愿意或难以耐受手术的患者（可达到与手术类似的效果），以及不适合手术的中晚期患者，包括立体定向放疗、根治性放疗、姑息性放疗、辅助放疗、新辅助化放疗和预防性放疗等。

一些患者认为，手术切除肿瘤后就不再需要放疗。这种想法是正确的吗？放疗科副主任医师刘文扬指出，肿瘤切除后，部分肿瘤细胞可能通过脉管系统或直接浸润分布在组织中，只是没有形成影像上可见的肿块，因此，患者仍需结合分期等情况考虑进行放化疗根治疾病。

放疗患者身上会携带辐射吗？刘文扬介绍，对于放疗中最常用的外照射放疗手段，射线照到患者身上不会导致人体出现放射性；对于粒子植入、核素治疗等治疗手段，患者在治疗后短期内会出现轻微放射性。

术后有效咳嗽能促进肺的复张

肺癌术后患者如何尽快康复？胸外科六病区护士长任娜介绍，在病情允许的情况下，患者应尽早开展有效咳嗽、活动等术后锻炼。

“咳嗽既是为了排痰，也是促进肺的复张，帮助患者早日拔除胸管。”根据临床经验，任娜总结出有效咳嗽三步骤：第一步，用腹式呼吸进行深呼吸，第二步，在吸气末屏息憋气两秒，第三步，突然打开口腔和气道爆发性咳嗽两声。

在活动方面，任娜介绍，患者应根据具体手术情况，在病情允许时，手术当天可进行床上活动，在术后第一天尽早下床活动。“早期活动可以起到预防血栓、促进排气、预防压疮等作用。患者在活动前应该先进行床上、床旁独立坐位，同时切忌行动过猛拉扯伤口，并小心身上的管路。”任娜提醒。