“种药材挣的是科技钱”

这些天，浙江省金华市磐安县冷水镇农民郑方正忙得很，“山上种着浙贝母、铁皮石斛、黄精，正是播种最忙的时候。”

别看活多，郑方正却管理得井井有条。“秘诀就在5G技术环境监测系统。”郑方正打开手机，温度、湿度、风向等数据一目了然，依托地头的各种智能设备，手机远程操作就能进行管护作业。“现在种药材挣的是科技钱。就拿铁皮石斛来说，以前品质良莠不齐，每斤只能卖200元左右，现在每批药材都有了专属‘电子身份证’，手机扫码就能溯源种植信息，批发价就能卖到每斤600元。”

磐安县是浙江省最大的中药材主产区和集散地，为推动中药材产业高质量发展，磐安县去年打造上线了“中药产业大脑”平台，汇集“浙药通”线上交易平台、科技服务等多个场景，以数字化改革赋能中药材产业发展。

村民郑文梁承包经营了300多亩中药材。在他的基地里，数字化设备一应俱全。“接入‘中药产业大脑’后，能享受病虫害防治、远程水肥管理等精准服务，不仅降低了农资和人力成本，收入还提高了三成以上。”郑文梁说。

“‘中药产业大脑’实现了中药材‘一物一码’的全链条一键追溯。”磐安县委常委、副县长卢理强介绍，数“智”赋能，中药材产业走出了“优质不优价”的发展困境，2022年以来累计实现线上交易2.2亿元，帮助种植户增收37%以上。

对农民而言，最大的变化是药材品质把控。县里通过实施“六统一、一溯源”规范管理，让药材有了可靠的质量保障。对此，磐安共富中药材专业合作社负责人陈守富深有感触，“以往加工后的药材送到制药厂，有时会出现因为质量问题而退货的情况，今年药厂零退货。”

不仅如此，磐安还创新推出“共享车间”，中药材种植户可利用药材加工企业的富余产能，共享企业各种专业设备进行中药材加工、仓储、检测等。如今，全县已推广建成18个“共享车间”，服务覆盖每个乡镇，实现年加工中药材鲜品1万吨，为农民增收近1.5亿元。

“我们将立足磐安道地药材资源优势和生态环境优势，借助数字化等手段，拓展休闲观光、健康旅游、医疗服务、养生养老等产业，实现全产业链融合发展。”磐安县委书记金艳表示，磐安将持续推进“中医药+”新业态建设，助力中药材产业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年11月17日 18 版）