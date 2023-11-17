浙江省杭州市拱墅区长庆街道打造社区阳光食堂 探索为老助餐服务运行机制

随着浙江省杭州市拱墅区长庆街道各个社区阳光食堂陆续开业，前来就餐的居民络绎不绝。目前，平均每个食堂每天吸引260余人次居民前来用餐，其中，老年人占比达70%。

长庆街道60周岁及以上老年人近1.67万人，占总人口的30%。为更好服务老年群体，长庆街道将为老助餐服务作为养老服务体系建设的重要内容，探索“片区化运维+专业化运营+公益化补充”的为老助餐服务运行机制，确保社区阳光食堂多维化运营、可持续发展。

在综合考虑老年人口规模、就餐需求、服务半径等因素后，长庆街道积极腾挪拓展空间，通过改建、整合等方式，5家阳光食堂入驻，形成“10分钟就餐服务圈”，让老人能便捷就餐。针对行动不便等特殊老人，还成立送餐队，由34位送餐队成员每天为老年人提供送餐、送菜服务，有效帮扶8000余人次。

为提升运营品质，长庆街道所有社区阳光食堂全部引进专业餐饮企业运营，实现“生产、配送、经营”全链条管理。柳营社区阳光食堂内配备营养分析机、可视化菜品营养屏、三色助餐区和智慧助餐数字屏，帮助老年人健康用餐。

长庆街道负责社区阳光食堂场地改造、设备投入，减免店面租金，协助运营方申请政府补贴等，降低运营成本。食堂采用“全城通”优惠政策，针对不同年龄段老人实行相应优惠折扣，60—79周岁老人享受菜品8折优惠，80—89周岁老人享受菜品7折优惠，90周岁及以上老人享受菜品5折优惠，让老年人吃得实惠。

目前，拱墅区通过政府提供场地、与社会餐饮企业合作等多种形式，建成社区阳光食堂（助餐点）108家，今年已累计服务老人30余万人次。

数据来源：杭州市拱墅区人民政府长庆街道办事处

《 人民日报 》（ 2023年11月17日 08 版）