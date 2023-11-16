第八届中国特殊食品大会开幕式举办  聚焦创新引领高质量发展

11月15日，第八届中国特殊食品大会在浙江省温州市开幕。本届大会主题为“持续创新 谋高质量发展”，来自政府部门、监管机构、科研院所、行业企业的嘉宾齐聚本次活动，并做了精彩分享。

大会现场。（受访者供图）

原国家食品药品监督管理局副局长、中国营养保健食品协会会长边振甲表在致辞中表示，中国特殊食品行业厚积薄发、守正创新，已具备高质量发展的雏形，具有中国特色的监管体系框架已基本形成，需求侧发生的巨大变化也助推供给侧突破固有形态。对于如何推动特殊食品产业高质量发展，边振甲建议，有关部门应在推进政策落地上下功夫，切实让产业政策惠及产业发展，切实实现制度创新推动产业创新；行业要在产品质量标准体系建设上下功夫，在守好安全标准底线的基础上，不断拉高产品质量标准；广大市场主体要在研发创新上下功夫，引入先进的生产技术，率先实现全产业链现代化。

温州市人民政府副市长王振勇向与会嘉宾介绍，温州是中国改革开放的先行区、民营经济的发祥地。近年来，温州的战略地位越来越重要，既是国家区域中心城市，也是全国性综合交通枢纽城市，更是中国东南沿海重要的商贸城市。借由本次大会，温州将以特殊食品为媒，诚挚发出邀请，期待大家以活力温州相伴而行、以创新温州共进共赢、以幸福温州共创未来。同时欢迎各位企业家来温州投资兴业、共赢发展，把更多新理念、新技术、新业态、新模式导入温州，温州将以最优质、暖心的服务迎接大家。

江南大学党委书记吴正国在致辞中提出，中国特殊食品大会已成为汇聚行业、企业力量，分享全球发展智慧，促进跨界交流合作的盛会。为进一步推动健康中国战略落地，江南大学愿意同大家一道继续发挥食品学科在大健康时代的引领强化作用，不断在开展基础研究、攻克共性问题、规范行业标准、深化内涵建设上下功夫。

温州医科大学党委书记吕一军认为，作为健康产业的重要组成部分，特殊食品行业和临床医学之间有着密切联系，特殊食品尤其是特殊医学用途配方食品对于特定人群的疾病治疗、身体康复、功能维持等具有营养支撑作用。医学进步不断促进特殊食品的研发和革新，赋能大健康产业发展和升级。温州医科大学也将一如既往瞄准生命健康医学发展前沿，协同推进科技创新和成果转化，为推动卫生健康事业发展、增进人民健康福祉贡献力量。

国务院参事室特约研究员、人力资源和社会保障部原党组副书记、副部长杨志明表示，万物互联让数字世界和现实世界深度融合，开辟了营养健康的新赛道，也构建了特殊食品创新发展的新动能。要想加快数字赋能，营养健康产业还需要加大数字经济对营养健康的创新力度，加快数字技能的技术创新、智慧场景的应用创新、数字经济的人才创新以及数据要素的不断创新，为数字赋能健康营养开辟广阔空间。

国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司司长刘金峰，介绍了国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司在完善标准政策体系、保障公众营养健康、助力食品产业健康发展、改善营养健康服务能力、提升公众营养健康素养以及加强医工和医农融合、集成创新示范合力等方面所做的工作。他建议，全行业应强化树立健康引领，创新与高质量发展的理念，高度重视“一老一小”的营养健康需求，携手联动，加强健康科普的宣传，共同助力产业高质量发展。

国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司副司长刘松涛提出，特殊食品工作监管要守正创新，深化制度建设；忠诚履职，压紧压实两个责任；严格审查规范生产经营活动，依法开展特殊食品注册审评审批；立足需求，持续优化营商环境。在大家共同的努力下，特殊食品行业保持着持续稳定健康的发展，今后要继续夯实特殊食品安全基础；完善制度建设，提升审批时效；推进科技创新，激发市场活力；广泛调动力量，强调社会多元共治。社会各界要携手共进，牢牢守住食品安全底线，为特殊食品产业高质量发展贡献力量。

国家市场监督管理总局食品审评中心主任高峰表示，作为国家市场监督管理总局在食品安全领域的重要技术支撑单位，食品审评中心全面落实“四个最严”要求，积极推进特殊食品的注册审评核查工作。当前，保健食品注册问题新老交织，今后要探索深化保健食品注册审评机制改革；协调解决产品挤压，产品清理换证；各方协同，使消费者客观认识、正确理解、合理选用保健食品；解决低水平、同质化、重复申报问题，鼓励创新研发。在婴配领域，要继续做好新国标婴配审评的后续工作，新、旧法规标准的衔接，借鉴婴配新国标审评的经验，积极谋划特医的新、旧国标衔接。针对保健食品新功能、婴配新工艺、特定全营养等有关问题，要探索建立申报的沟通交流机制，进一步强化责任担当，围绕公众营养健康需求，不断提升食品安全技术支撑。

此外，在开幕活动上，英国爱丁堡皇家外科医学院院士、上海交通大学医学院名誉教授钟志强，欧洲科学院院士、英国牛津大学教授陈铮鸣两位外国院士，也分别就“天然营养保健物质与肿瘤内环境调节”、“慢性病防控的挑战与机遇”话题进行了分享。