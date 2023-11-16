第八届中国特殊食品大会开幕式暨特殊食品产业T20举行

11月15日，由中国营养保健食品协会、温州市人民政府主办，江南大学、温州医科大学合办，中国检验检疫科学研究院支持，浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会（温州海经区）、温州市科学技术局、温州市市场监督管理局承办的第八届中国特殊食品大会在浙江省温州市顺利开幕。本届大会主题为“持续创新 谋高质量发展”，来自政府部门、监管机构、科研院所、行业企业的嘉宾齐聚本次盛会。大会为期三天，共设有一个主论坛和十余个分论坛，围绕特殊食品产业的科技前沿转化应用、创新突破、安全法规、应用趋势等展开分享与讨论。同日下午，第八届中国特殊食品大会开幕式暨特殊食品产业T20成功举办。

原国家食品药品监督管理局副局长、中国营养保健食品协会会长边振甲。（受访者供图）

中国营养保健食品协会执行副会长厉梁秋。（受访者供图）

本次会议上，为进一步发挥产业集群引领示范效应，中国营养保健食品协会为浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会授予“中国营养保健食品协会特殊食品产业集群示范基地”称号，由张凤楼副部长、张振丰书记、边振甲会长及黄阳栩主任共同揭牌。

此外，为进一步促进特殊食品的临床应用，中国营养保健食品协会为温州医科大学附属第一医院、温州医科大学附属第二医院、温州市中心医院、温州市人民医院、温州市中医院、温州康宁医院颁发了“中国营养保健食品协会特殊食品临床应用示范基地”称号。

“名企云集，拥抱温州”对接仪式。（受访者供图）

以中国特殊食品大会为交流与合作平台，温州市人民政府与至初牛奶贸易（上海）有限公司、雀巢健康科学（中国）有限公司、美赞臣营养品（中国）有限公司、美亚特医营养科技（浙江）有限公司、完美（中国）有限公司、麦孚营养科技有限公司6家特殊食品龙头企业举行合作意向对接仪式。

中国特殊食品大会既是产业的盛会，也是学术的盛会，因此也承载了通过学术交流进行产学研对接的任务。江南大学与温州科技职业学院、温州市食品药品检验科学研究院、浙江诚意药业股份有限公司、浙江一鸣食品股份有限公司、百珍堂生物科技（浙江）有限公司、浙江亿芃健康科技有限公司6家企事业单位建立了合作意向。

特殊食品产业T20圆桌对话。（受访者供图）

开幕式当天，还同时举办了特殊食品产业T20。论坛由中国营养保健食品协会副会长、东北农业大学食品学院院长姜毓君主持，围绕“国际国内企业面对全球营养健康食品的思考”、“营养健康食品产业链建设与发展”以及“产业绿色经济与可持续性发展”三大主题展开讨论。中国营养保健食品协会副会长、汤臣倍健股份有限公司副董事长梁水生，拜耳健康消费品中国区总经理何勇，中国营养保健食品协会副会长、无限极（中国）有限公司副总裁胡贞忠，健合斯维诗中国区执行总裁丁雯，美赞臣中国企业事业部负责人焦燕，蒙牛集团助理副总裁、蒙牛营养科学研究院院长张旭光，北京三元食品首席科学家、副总经理陈历俊、均瑶集团总裁、均瑶健康董事长王钧豪等出席论坛并进行分享。