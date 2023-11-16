中消协发布花洒比较试验结果：价格与质量不一定成正比

人民网北京11月16日电 （记者孙红丽）为深入了解淋浴用花洒的使用安全性、体验感和节水效果，近期，中国消费者协会委托国家建筑材料质量检验检测中心对目前市场上主要品牌的淋浴用花洒产品开展比较试验。试验结果显示，大部分样品的耐腐蚀性能良好，63%样品达到节水型淋浴器要求。另外，根据本次测试的30款样品来看，价格与质量并不一定成正比。

本次比较试验选择目前市场上主要品牌的30款（其中手持花洒8款，套装花洒22款）淋浴用花洒产品，样品均由中消协工作人员以普通消费者身份从京东等电商平台上随机购买。30款样品单价，单独手持花洒价格从69元到869元，含手持和固定式花洒套装价格从173.99元到2874元不等，价格相差较大。

本次比较试验对花洒的螺纹管精度、耐腐蚀性能、平均喷射角、流量、喷射力、流量均匀性、水效限定性、节水评价值进行测试。

套装花洒的管螺纹精度及耐腐蚀性能与样品单价对比表。图片来源：中消协

试验结果显示，本次比较试验30个样品中28个样品花洒外联接的管螺纹精度符合GB/T7307-2001中B级精度要求；标称长虹卫浴 ZWB0727-BY297-3（CH）、BTO LV-080 2款样品止规不能止住，可能造成慢速渗漏等情况。

大部分样品的耐腐蚀性能良好。本次比较试验的30款样品中，仅有1款产品标称JSWD（京世威登）JSWD-ysyz3耐腐蚀性能测试结果为6级，未达到国家标准要求的9级以上，其余产品均表现良好。

套装花洒流量均匀性对比图。图片来源：中消协

在不同试验压力下，流量值变化越小，花洒的流量均匀性越好。合理控制流量均匀性，对提升产品的舒适度和节水能力至关重要。本次比较试验的30款样品中，仅有1款样品标称BTO LV-080的流量均匀性未达到国家标准要求的≤4.0L/min。

本次比较试验中63%样品达到节水型淋浴器要求。其中，手持花洒达到节水型淋浴器标准占比75％，套装花洒达到节水型淋浴器标准占比41％。

另外，本次比较试验的30款样品中，水效明示为2级的有2款，3级的有6款，还有1款明示手持花洒2级、固定式花洒3级，其余21款均未加施水效标识。

针对“问题样品”，长虹美菱日电科技有限公司反馈，标称品牌长虹卫浴ZWB0727-BY297-3（CH）样品不是该公司授权生产、销售的产品。广东板陶科技有限公司反馈，对标称品牌BTO LV-080样品进行整改、更换该型号不符合要求的配件，并对相关材料供应商严格把关。

中国消费者协会建议消费者选购花洒时，首先检查花洒的外包装是否规范，有无使用说明书与合格证，有无生产企业厂址。优先选择管体和表面电镀层光洁流畅的花洒，也可选择特殊处理而不留指纹、水渍的外表涂层产品。其次根据功能进行选购，优先选择水效标识明示为2级及以上的产品，以便获得更好的节水效果。购买花洒时应索取购货发票、查看产品的检测报告等有效凭证和说明书。在日常使用后可用布清理掉表面的水渍，以防止产品表面出现水垢及腐蚀现象，定期对花洒喷孔进行清理，不要自己强行拆解花洒，不恰当的拆解会损坏产品外观及内部构造。可以寻求专业的师傅或者联系商家进行定期维护。