直播预告：“OK镜”怎么用才OK?专家为你释疑解惑

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近视在儿童中日益普遍，给孩子的视力健康带来了挑战。提及防控近视，OK镜（角膜塑形镜）也逐渐走入大家的视野。那么，OK镜能治愈近视吗？戴了OK镜就等于一切OK吗？在配戴OK镜时需要注意哪些问题？10月17日14:30，北京大学人民医院眼视光中心主任医师、北京大学医学部眼视光学院院长助理王凯将做客人民好医生客户端直播间，向广大网友分享“如何正确配戴角膜塑形镜”的科普知识，欢迎届时收看。

专家简介：

王凯，北京大学人民医院眼视光中心主任医师、教授、博士生导师，北京大学医学部眼视光学院院长助理，加州大学伯克利分校眼视光学院博士后、访问学者，北京医师协会眼视光专业委员会副主任委员，北京眼视光学会副会长，教育部高等学校眼视光医学专业教学指导分委会委员，中国医学教育协会医疗器械管理会眼科分会委员，中华医学会行为医学分会科普学组委员，医促会视觉健康分会青委会副主任委员，北京医学会眼科学分会青委会委员，欧美同学会医师协会眼科分会委员。

擅长：角膜塑形镜验配、近视激光手术、高度近视眼内透镜（ICL）植入手术、白内障手术、圆锥角膜等复杂眼视光病例的处理。

如何收看直播：

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