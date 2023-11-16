直播预告：“无痛心梗”为何频繁盯上心血管疾病合并糖尿病患者？

急性心肌梗死在临床上颇为常见，患者一旦发病，病情进展迅速，严重影响患者心脏功能。糖尿病也是临床上一种较为常见的、以高血糖为特征的内分泌代谢性疾病。一般患者发生心肌梗死前多有胸闷或胸痛等症状，但糖尿病合并心梗时，多为无痛性心梗，往往缺乏典型症状。

11月17日17:00，山东大学齐鲁医院心血管内科主任医师季晓平将做客人民好医生直播间，为大家详细讲解“无痛心梗”为何总是盯上心血管疾病合并糖尿病患者，欢迎届时收看！

嘉宾简介：

季晓平，主任医师，教授，博士生导师，山东大学二级教授，任山东大学齐鲁医院心血管内科副主任。山东医学会心血管病分会前任主任委员，中华医学会心血管病学会第九届全国委员，心衰学组委员，中国医师协会心血管心血管内科医师分会常委，肿瘤心脏病分会副主任委员。

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