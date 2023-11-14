努力推进人人享有心理健康服务国际交流活动在京成功举办

为推动多方资源助力心理健康和精神卫生服务发展，关注青少年心理健康，2023年11月12日，国家心理健康和精神卫生防治中心与世界卫生组织驻华代表处、联合国儿童基金会驻华办事处共同主办的“努力推进人人享有心理健康服务”心理健康和精神卫生国际交流活动在京举办。国家卫生健康委副主任曹雪涛出席活动并致辞。世界卫生组织驻华代表马丁、联合国儿童基金会驻华副代表毕曼达、国家心理健康和精神卫生防治中心主任姚宏文先后代表主办单位致辞。

曹雪涛在致辞中指出，党中央、国务院高度重视心理健康和精神卫生工作。国家卫生健康委会同有关部门在全国开展社会心理服务体系建设试点、推进心理健康促进行动，居民心理健康素养得到有效提升。曹雪涛强调，心理健康和精神卫生是世界各国和有关国际组织高度关注的社会问题。中方愿意持续深化与世界卫生组织、联合国儿童基金会等国际组织和世界各国的交流合作，分享中国经验，借鉴国际先进做法，为提高全球心理健康和精神卫生防治水平作出积极贡献。

国家卫生健康委副主任曹雪涛致辞

活动发布了《世界精神卫生报告》中文翻译版，倡导多部门协作推动多方资源助力心理健康和精神卫生服务发展，展示了联合国儿童基金会支持的青少年心理健康发展项目成果《青少年心理健康服务包》和《青少年心理健康同伴支持工具包》。

“努力推进人人享有心理健康服务”心理健康和精神卫生国际交流活动现场

来自世界卫生组织、联合国儿童基金会、相关国家和地区，以及来自医疗、教育等部门的专家学者分享全球心理健康发展、基于社区的心理健康和精神卫生服务、儿童青少年心理健康发展工作经验和典型案例，研究讨论心理健康服务发展重点和策略。活动上，青少年代表演唱歌曲《不愧是你》、《做自己的光》。

来自国家卫生健康委、教育部、共青团中央、中国残联等多个政府部门有关负责同志，世界卫生组织、联合国儿童基金会等国际组织代表，各省精神卫生防治机构、医疗机构、高校、科研院所、行业学协会的专家学者，青少年代表和有关媒体200余人参加了此次活动。