一项基于中国健康与养老追踪调查（CHARLS）项目的新研究提示，对于中国老年人来说，步行速度较快与高血压风险较低有关，在超重和肥胖老年人中尤其明显。

作者指出，该研究结果说明，步行速度可能是高血压的早期预测因素之一，可用来作为高危人群的干预目标之一。

该研究分析了2733名年龄≥60岁的老人，通过客观测量其在2.5米路程中的日常步态来评估步行速度，并根据四分位数将其分为四组。随访4年期间，26.9%的人发生高血压。

校正年龄、性别、婚姻状况、接受教育程度、吸烟、饮酒、中高强度身体活动、体重指数后，分析显示，步行速度与高血压风险呈负相关，即步行速度越快，高风险的风险越低。

另外，在超重和肥胖的老年人中，步行速度与高血压风险的相关性更强。然而，这种相关性在瘦人中并不明显。研究者指出，这说明体重指数在步行速度与高血压风险之间的关联中起着一定的作用。

该研究还发现，步行速度与收缩压和舒张压之间呈类似的关联趋势。随着步行速度增快，收缩压和舒张压均逐渐降低，随后逐渐趋于平稳。

在该研究中，老年人的平均年龄为66.8岁，其中46.6%为女士，平均步行速度为0.65米/秒。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）