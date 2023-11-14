世界首例全眼移植手术完成

据物理学家组织网近日报道，美国纽约外科医生团队完成了全球首例全眼移植手术，尽管目前还不知道患者的新眼睛能否看清大千世界，但对那些眼睛受伤的人来说，这一医学上的突破不啻为一个巨大的福祉。

今年5月27日，纽约大学朗格尼健康中心爱德华多·罗德里格斯团队，对来自阿肯色州的46岁的电力线工人亚伦·詹姆斯开展了眼部移植手术和部分面部移植手术。5个多月后，他的新眼球恢复了健康。在手术中，罗德里格斯团队将已故捐赠者的部分面部和整个左眼移植给亚伦，整个手术持续了约21个小时。

亚伦曾在2021年6月受到7200伏的电击，导致左眼、肘部以上的左臂、鼻子和嘴唇、门牙、左脸颊和下巴受伤。亚伦迄今已进行了多次面部移植手术，但没有一例手术是对眼睛的修复。由于眼部器官的复杂性，全眼移植一直是医学界的难题。尽管研究人员使动物恢复了部分视力，但从未在活人身上进行过此类移植。

罗德里格斯解释称，全眼移植面临的第一个挑战是提取眼球周围错综复杂的血管网络。与其他面部特征不同，眼睛从眼球正后方的大脑区域接收血液。因此，外科医生必须切除供体的部分头骨才能进入这些血管。为避免切除亚伦的部分头骨，医生们将其血管与捐赠者脸上的其他血管连接起来，绕过大脑重新建立流向眼睛的血流。

此外，医生此前从未成功连接切断的视神经（将信息从眼睛传递到大脑的神经纤维）。为此，罗德里格斯团队尽可能多地保留了供体视神经的长度，以最大限度地提高神经纤维再生并与亚伦的大脑建立联系的机会。他们还利用了从供体的骨髓中发育而成的干细胞，并将它们注射到供体视神经和亚伦的视神经相遇的部位，以进一步刺激神经生长。

纽约大学眼科医生瓦伊德希·迪达尼亚表示，亚伦移植的左眼看起来非常健康，拥有足够的血流量和内部液体压力，可产生眼泪及电信号，一些对视力至关重要的神经细胞也处于活性状态，尽管亚伦目前还看不见外界，但他们对此满怀希望。