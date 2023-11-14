以文旅康养助产业升级（经济聚焦）

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加强文旅康养产品供给，赋能特色文化资源，与多地合作完善旅游基础设施……近年来，山西省晋城市全力推进产业绿色转型，坚持生态保护优先，积极促进文旅康养融合发展。

流水潺潺，林木茂密，不时能看到在山间丛林中荡来荡去的猕猴。“景区的森林覆盖率超过92%，空气中负氧离子含量高达每立方厘米2500个左右，是个天然氧吧。”导游热情地介绍。

这里是山西省晋城市阳城县蟒河景区，太行、太岳、中条三山环抱，沁河、丹河两河纵流，风景秀美怡人。晋城文脉绵长，72处全国重点文物保护单位、117座古城堡和15万间明清古建筑散落各处。

如何把绿水青山变成金山银山？如何用好山水人文资源，助力城市高质量发展？近年来，产煤大市晋城全力推进产业绿色转型，坚持生态保护优先，积极促进文旅康养融合发展。

丰富文旅供给

加强生态保护

走进位于晋城市高平市的釜山精品康养片区，泫水湖波光粼粼。一旁的草坪上扎着许多帐篷，游客在里面围炉煮茶、欣赏美景，不时传来欢声笑语。

“釜山精品康养片区位于高平市寺庄镇，包含釜山、贾村等6个村庄，毗邻太行一号旅游公路，吸引了许多附近地市的游客前来。”釜山村党支部书记陈文才说。

釜山村坐拥库容约260万立方米的泫水湖、500余株百年以上老梨树等自然资源，还有宣圣庙、棋盘六院、王家大院等文物古建。依托资源优势，釜山村打造了商业步行古街、釜山书院、泫水湖休闲娱乐区、农业智慧科技园等，编排大型光影水秀等沉浸式表演，进一步丰富旅游产品供给。

走进紧邻晋城市中心城区的凤城康养示范区，站在龙马湖上的一座七孔桥上四下眺望，水榭亭廊等景观尽收眼底。很难想象，这里过去是煤矿的采区范围，地下是采空区，地上是矸石堆，生态环境一度非常脆弱。

多年来，通过就地植绿和粉碎回填，晋城市积极治理煤矸石污染、恢复植被，利用白马寺山森林公园的生态优势，规划打造20平方公里的高端康养度假区，直接带动周边21个乡村的文旅康养产业发展。截至2022年底，晋城市全市建成区的绿地面积达2201.78公顷，城市绿化覆盖率47.14%，绿地率43.87%。今年上半年，全市空气质量综合指数同比下降7.9%，PM10浓度同比下降12.36%。

“依托生态、人文、旅游等资源，我们建设太行一号文旅康养和乡村振兴融合发展示范带，全力打造一批优质文旅康养项目。同时，依托全市13个4A级以上旅游景区的带动作用，整合优质资源、坚持错位发展，加强标准化建设、智慧化改造。”晋城市委宣传部部长、市委秘书长武健鹏介绍。

挖掘文化内涵

打造特色民宿

在晋城市阳城县皇城相府景区的御书楼前，一场名为“汉字英雄·越战越勇”的游戏正在进行。“请读出大屏幕上的这个字。”“我知道！这个字读‘拃’（zhǎ），常说的一拃两拃。”“恭喜您，答对了！”欢呼声中，周围许多观众举起手来继续抢答。

皇城相府是一处建于明清两代的官宅民居建筑群，也是晋城市沁河流域古堡群的代表。“在这里，既能参观中华字典博物馆、欣赏上党八音会等，又能参与现代农业观光、研学实践、游览泛舟等文旅康养活动。”皇城相府集团董事长陈晓拴介绍，景区年接待游客200万人次，旅游综合收入达3亿元。

景区的火热也催生了“民宿热”“餐饮热”。在距离皇城相府景区不远的郭峪古城景区，特色民宿成为不少游客住宿的首选。“民宿经常是一房难求，暑期入住率基本保持在90%以上。”郭峪古城景区民宿负责人原建芳介绍。

2020年，晋城市启动实施康养产业基础设施补短板“百村百院”工程，引领带动全市文旅康养产业实现突破。“我们在全市甄选了129个美丽乡村和108个传统院落，精心打造康养村院。”晋城市市长薛明耀说。

在高平市河西镇苏庄，随着夜幕降临，古院落里的灯笼亮起。作为中国历史文化名村、首批中国传统古村落，苏庄现有保存完好的古院落24座，可谓活化的古建历史博物馆。“这么多保存完好的古院落让人大开眼界。这里不仅有丰富的演出活动，还有婚俗博物馆、咖啡馆、美食街，值得带朋友和家人一起来旅游。”湖北省武汉市游客李汉民说。

完善基础设施

推动合作共赢

据介绍，晋城地处中原城市群重要位置，连接晋豫两省。“晋城开通了至河南郑州、焦作、济源，山西长治等地的城际旅游公交。通过与中原城市实施旅游联盟、票价优惠等措施，旅游合作进一步加强。”晋城市文化和旅游局局长王东胜介绍，近年来，晋城不断优化营商环境，完善基础设施，为更多游客提供优质服务。

在晋城，喷绘着彩虹颜色的太行一号旅游公路，吸引了众多骑行、自驾爱好者。今年5月，第六届山西阳城“析城山”全国山地自行车越野赛在阳城县横河镇举行，来自10个省份的选手齐聚于此。

2022年以来，太行一号旅游公路沿线吸引900多万人次观光旅游、5.5万人返乡就业创业，直接带动365个村、7.6万劳动人口增收，间接受益人数近40万。“目前，太行一号旅游公路支线、沁河古堡群环线、‘百村百院’连接线已经全部贯通，形成全市城景通、景景通‘一张网’。”晋城市交通运输局局长张海芳介绍。

2023中国·山西（晋城）康养产业发展大会上，晋城市人民政府、山西省文化和旅游厅、中国旅行社协会共同发布《中国文旅康养高质量发展晋城宣言》，大会的子活动康养产业博览会吸引了国内外300余家康养企业参展。据介绍，康养产业发展大会举办4年来，已累计签约项目104个，总投资1780亿元。

“通过全市域布局、全链条推动、全要素保障、全龄化康养，晋城市已经形成了‘示范区+大景区+百村百院+旅游路网’的康养产品供给体系，探索完善了文化润养、旅居度假、森林康养等8种康养模式。”晋城市委书记王震说，“康养产业正在成为城市产业转型的绿色引擎。”

《 人民日报 》（ 2023年11月14日 11 版）