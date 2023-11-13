新冠疫情之后呼吸道传染病更多了？专家回应

人民网北京11月13日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，为什么新冠疫情之后，感觉身边呼吸道传染病反而更多了？

对此，北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖表示，其实每年冬季都是呼吸道感染高发季节，常见的有肺炎支原体、呼吸道病毒，尤其是流感病毒，比夏季和春季活跃，导致感染人群明显增加。这些疾病的特征和往年一样，愈后都比较好，不需要担心。

童朝晖介绍，我国国家流感中心实时监测流感的活动情况，目前监测的数据显示，我国今年已经进入流感季节，目前以甲型流感为主，也有乙型流感流行，单核细胞增多症也是儿童、青少年常见的疾病，主要是EB病毒或巨细胞病毒导致，疾病呈自限性，发病率没有比往年增加。

“新冠疫情期间，由于大家采用严格的呼吸道防控措施，因此包括支原体、病毒等急性呼吸道疾病，的确比其他年份是有下降的。”童朝晖表示，随着防控的常态化，今年这些疾病又回归到疫情前的表现，而且发病水平和疫情前比回归正常，所以也是正常表现。

“大家觉得和前三年比，今年的呼吸道疾病好像增加了，近三年全球范围监测支原体感染均处在一个较低水平，再结合支原体自身的流行病学规律，每3-7年会出现周期性的流行，因此今年儿童支原体肺炎呈流行趋势，大家要引起注意，要做好个人的防护，是预防的关键。”童朝晖说。