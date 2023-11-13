什么是肺灌洗？什么情况下需要肺灌洗？专家详解

人民网北京11月13日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者表示，了解到今年感染肺炎支原体发展至肺炎的儿童当中，做肺灌洗的案例比较多，哪些情况需要做肺灌洗？

对此，北京儿童医院主任医师王荃表示，通常所说的肺灌洗，是指通过纤维支气管镜进行支气管肺泡灌洗，这是临床上治疗重症支原体肺炎的一个非常重要的治疗手段。但是对于轻症支原体肺炎患儿来说，不推荐常规去做。

王荃介绍，在临床工作中，当医生怀疑孩子在感染肺炎支原体以后，出现了塑型支气管炎或者有黏液拴的阻塞、造成了肺不张等情况，就需要尽快给孩子做肺灌洗的治疗，这有利于减少并发症和后遗症，少部分的孩子可能在整个住院期间或者在后期还需要多次肺灌洗的治疗。

针对做肺灌洗治疗时，有些孩子和家长可能会有点紧张的情况，王荃表示，在做之前家长可以先安抚一下孩子，比如适龄儿童，能听得懂的就可以告诉孩子为什么要做这个，做这个的必要性是什么，以便缓解孩子的紧张。在做的时候，医生可能会给孩子在鼻咽部、口腔等位置喷一些药物，因为多数情况下是采取局麻的方式去做。此外，可能会服用一些镇静的药物，主要是为了帮助肺灌洗能够顺利实施。刚开始做的时候，孩子可能会因为不适出现剧烈的咳嗽或者咽部的不适感，但不用特别担心，孩子很快就可以耐受。