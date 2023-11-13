苹果打蜡吃了会危害健康吗？

苹果在正常生长过程中，表皮会自然分泌一层果蜡，对人体无害。苹果被采摘后一般也会进行人工打蜡处理，以防水分流失，解决表皮皱缩的问题，还能防止害虫的侵蚀，延长保存时间。正规打蜡不会对人体健康产生危害，如果实在不放心，可以选择把皮削掉或者用热水冲洗苹果。(来源：@科学辟谣 @中国新闻网)