对“因病”网购成瘾 该不该加以限制？

今年的“双11”和往年一样，不少人早早地开启了购物、囤货模式，但如果控制不住地疯狂购物，可要当心。近日，女白领小徐怎么也控制不住自己，不惜透支信用卡、贷款等，买回来很多东西却根本用不上，脾气还越来越暴躁。家人觉得不对劲，带她就医后才知道，原来她是双相情感障碍发作，疯狂购物就是这种疾病导致的。

小徐今年的“双11”属于超长版，她从10月份起就开始大量透支网购。起先家人对她的行为浑然不知，直到收到信用卡催收账单，看到透支十几万，家人才大吃一惊，却悔之晚矣。此事看似离谱，但并不少见，每年“双11”过后都会出现类似新闻。除了极端个案，没有引起家庭财务危机的非理性网购，则更为常见。

双相情感障碍一般是指临床上既有躁狂或轻躁狂的发作，又有抑郁发作的一种心境障碍。患有双相情感障碍的患者，情绪就像坐过山车，时而兴奋，时而沉郁。在躁狂发作期间，患者兴奋、话多、躁动不安、易激惹、精力特别充沛、觉得自己的能力特别强、活动也增多；但在抑郁发作期间，又常感觉情绪低落、觉得人生没什么希望、睡眠过多、自我厌恶感强、活动减少、产生消极的念头等。

双相情感障碍属于精神类疾病，可导致购物成瘾，甚至变成“购物狂”。患者面对琳琅满目的商品，有一种病态的占有欲，哪怕明知毫无用处或重复购买，也会不加思索下单购买，甚至一天不买几样东西就会堵得慌。当前精神类疾病呈现多发趋势，此病的发病率自然也会水涨船高，将来类似的疯狂透支网购现象，或许会变得越来越常见。

家里有人疯狂透支网购，可使家庭迅速陷入财务困境。即使“购物狂”本人事后清醒之后也可能会感到十分后悔。疯狂网购对家庭的危害很大，家庭成员应该监管好有此倾向的亲人，并及时带其就医服药，在“双11”等特殊时期尤其应该如此。

精神类疾病患者在发作期间不具有民事责任能力，他们在此期间病态地大量网购，是否可以“因病退货”这很值得探讨。当然，“因病退货”涉及到多方面的事，尤其是，市场秩序难免受影响，商家对于购物者是否患有精神类疾病且处于发作期，更无从核查，“因病退货”要想平衡好各方权益，实属不易。

此外，他们在网购时可能没有民事责任能力，那么，从理论上讲，此时监护人就有权代理其购物行为，以及代为处理因网购引发的民事纠纷等事宜。既然如此，监护人是否可以事先向网购平台提出申请，限制被监护人发作期间的网购行为，这些问题都值得探讨。推出此类防范举措虽然很有必要，但也会涉及患者隐私，以及监护人提出的要求是否适当等问题，需要在规则上作出精确设计。

不断发现和解决问题是推动社会进步的重要方式之一。对于“因病”疯狂透支网购这一现象，目前社会还缺乏统一认识，更没有统一的应对与处置方式，这一空白有待填补。精神类疾病患者应该得到社会的包容与关爱，病态网购不应成为“脱缰的野马”，社会有必要就此展开讨论，看看能否出台相关措施，帮助家庭解决这道棘手难题。