“双11”当天全国快递业务量达6.39亿件

本报北京11月12日电（记者董蓓）国家邮政局监测数据显示，2023年11月1日至11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。其中11月11日当天，共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。

国家邮政局相关负责人表示，“双11”期间快递业务量再次刷新纪录，有效助力消费市场恢复扩大，充分彰显了中国经济发展的韧性和活力。

今年的快递业务旺季主要呈现出两个高峰更加平稳，支撑消费复苏、经济向好作用更加明显，用户体验更加便捷三大特点。今年的快递业务旺季继续在11月1日和11月11日形成两波高峰，分摊了行业在单个高峰的压力，运行更加平稳。邮政快递深度融入电商产业链，大量预售商品前置存储至快递云仓，寄递服务更加快速准确。

据介绍，今年是邮政快递业自2010年以来第14次迎战快递业务旺季，从11月1日开始，到2024年春节前夕结束，时长102天。为做好旺季服务保障工作，国家邮政局制定保障方案，全面部署落实，协调电商平台与寄递企业继续发挥“错峰发货、均衡推进”的核心机制作用。同时，深入开展安全隐患排查整治，全方位确保生产安全、寄递安全、信息安全，防范行业伤亡事故发生；坚持快递包装标准化、循环化、减量化、无害化，鼓励电商快件原装直发，减少前端过度包装。

此外，在业务旺季和低温雨雪天气条件下，一线快递员作业时间长、负荷重、压力大。为此，邮政管理部门持续加强基层从业人员队伍关心关爱工作，维护快递员群体合法权益，并发布消费提示，吁请广大用户给予快递员群体更多包容和理解。