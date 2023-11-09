国家全民健康信息平台基本建成

科技日报讯 （记者张佳星）“25个省的电子健康档案、17个省的电子病历可在省内共享调阅，204个地级市的检查检验结果实现互通共享。”11月7日，国家卫生健康委召开新闻发布会，国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍，国家全民健康信息平台已基本建成。

《“十四五”全民健康信息化规划》进一步提出，开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动。毛群安介绍，2025年底，试点省份计划向居民本人提供电子健康档案实时授权查询服务。

“这次攻坚行动以具体应用场景为驱动。”毛群安介绍，只要有电子健康卡，就能在不同医院间一卡通用，只要一次检查，不同医院之间就能实现医学检查检验结果互通共享。届时每个居民拥有自己的电子健康档案，并可以跨省查阅，商业健康保险就医也可以一站式结算。

“作为试点医院，我们院每天为患者互认的项目数达到7400多项，互认的比例约为70%。”兰州大学第二医院院长周文策表示，结果互认减轻了患者的负担，在完善患者诊疗信息的同时，减少了患者的重复检查。

全面推动医学检查检验结果互通共享是此次攻坚行动的目标之一。毛群安介绍，国家层面逐步建立了检查检验结果互通共享的信息标准规范，明确检查检验互认的项目清单，形成检查检验项目等编码数据库，建立检查检验结果跨省互通共享的主索引数据服务接口，建立完善检查检验结果的质量控制、授权访问等管理制度。当前，部分试点省份已建成“影像云”等互通共享的机制。

浙江省卫生健康委副主任林杰介绍，针对互认导致收入减少带来的“不愿认”问题，相关部门从医保区域预算总额和单个医疗机构预算总额不调减入手消除医院的顾虑。与此同时，通过制定质控标准、建立资源共享中心等方式，提升区域检查检验的同质化水平，医院间检验结果“不敢认”的问题也得到解决。

“现在患者在就诊过程中没有完成的诊疗。”周文策说，医生可以通过手机端智慧医生App继续为患者提供诊疗服务。

健康信息的共用共享，延伸出更多的诊疗新模式、新探索。林杰举例介绍说，通过“浙里健康e生”手机端，居民可以通过健康信息查询、健康指数评估等，开展自我健康管理。

针对公众关心的数据安全问题，毛群安表示，借助加密二维码技术、授权访问机制等，患者隐私可得到较好保护，医疗健康数据“防滥用”的管理工作也在同步开展。

周文策说，甘肃省在医院信息系统中明确标识了能够共享的检查检验项目，医生诊疗过程中只能查阅患者在省内其他医院标识为能够共享且在互认项目有效时间内的历史检查检验结果。