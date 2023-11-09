以整合医学优化肿瘤诊治效果

我国是癌症高发国家。然而，多年来我国使用的却主要是从外国引进并翻译的诊治指南。

2022年到2023年，中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明担任总主编，领衔13000多位权威专家，集体编写完成我国首部《中国肿瘤整合诊治指南（CACA）》（以下简称CACA指南）。CACA指南覆盖53个常见瘤种和60项诊疗技术，贯彻了整合医学的理念。

近日，根据中国抗癌协会安排，樊代明带领相关专家齐聚上海，开展CACA指南发布暨精读巡讲会。而在此前，中国抗癌协会已陆续在全国范围内进行了多场CACA指南精读巡讲活动。

那么，CACA指南是基于什么样的角度策划和编写的？整合医学对提升我国肿瘤诊疗水平和未来医学发展有什么样的指导意义？科技日报记者就相关问题对樊代明进行了专访。

提高肿瘤诊治水平的关键

记者：近年来，我国恶性肿瘤的发病率、死亡率、诊疗水平总体呈现出哪些变化与特点？CACA指南都有哪些亮点？

樊代明：数据显示，2020年我国新发癌症病例457万例，死亡300万例，约占该年全球癌症发病和死亡总数的23.7%和30.2%。每天，我国约有8000人死于肿瘤。整体而言，我国的肿瘤发病率呈现增高趋势。

背后原因主要有几方面。一是大环境，如居住环境的变化等。二是生活习惯的改变，如抽烟喝酒、不健康的饮食习惯、焦虑紧张的精神状态等，都是肿瘤发生的促进因素。三是人口老龄化，也致使肿瘤发生率增高。肿瘤发病数据提高的另一个原因，是现在诊断技术越来越精细，早期肿瘤的发现率和病例数增加。

值得一提的是，虽然肿瘤的发生率在提高，但肿瘤的5年生存率也在增加，死亡率有所下降。当然，下降速度仍然是让人不满意的。因为大部分肿瘤在诊断发现时，仍旧已经到了中期或晚期。

在肿瘤的规范化诊疗中，拥有一部适宜中国人群的诊治指南尤其重要。CACA指南注重中国特点，兼顾医疗可及性，体现整合思维，是兼具中国特点和国际视野、适合中国人群的肿瘤指南规范体系。

CACA指南有几大亮点。第一，聚焦中国人群流行病学特征、遗传背景、原创研究成果，适合中国国情，并突出中医特色和我国癌症防控经验；第二，每个癌种秉承“全人、全身、全程、全息”有机整合，在此基础上重视“防—筛—诊—治—康”全程管理，实行关口前移，重点后延；第三，围绕跨学科交叉融合、强调个体化整合诊治——MDT（多学科诊疗模式）to HIM（整合医学），贯彻“整合医学理念”，实现最优化效果。

记者：整合医学理念是CACA指南的核心。那么，整合医学是什么？它对提升我国肿瘤诊疗水平的能发挥什么作用？

樊代明：整合医学全称是整体整合医学。其从人体整体出发，整合现有医学知识和临床经验，整合社会、环境、心理等因素，将数据证据还原成事实，将认识和共识提升为经验，将技术和艺术凝集成医术，然后在事实与经验间反复实践，最终形成新的医学知识体系，以解决目前医学上广泛存在的专科过度细化、专业过度细划和医学知识碎片化带来的问题。

肿瘤的异质性很高。不同的病人即使得了同一种肿瘤，情况也不同。同一肿瘤的不同细胞群体不同，同一细胞群体在不同时间也不同。这种空间与时间的不同就是异质性，它给临床治疗带来极大困难。当下，肿瘤的临床治疗方法有很多，各种方法都能治疗一定比例的肿瘤或癌细胞，但都不能全部治愈。如何合理运用各类治疗方法，治疗不同情况的病人，这就需要整合医学。

整合是多方位、多维度整合，是资源整合，也是人才整合、理念整合。实现整合医学，需要将医学各领域相关的先进理论知识和临床各种最有效的实践经验加以有机整合，并根据社会、环境、心理等因素加以修正、调整，最终形成有益于健康呵护和疾病防治的新的医学知识体系。

对未来医学发展具有重要意义

记者：当前，我国肿瘤学界经常提及的是MDT，而您常常提到的却是“MDT to HIM”的理念。那么，为什么要推动MDT向HIM发展？

樊代明：“MDT to HIM”是指运用整体观念和整合思维来提升MDT的质量与成效。从MDT向HIM转变，具有三个含义：建立多学科整合诊疗模式，制定个性化整合诊疗方案，最终实现最优化整合医学效果。

肿瘤是非常复杂的疾病，引起肿瘤的因素多样、复杂，每个阶段的特征和治疗方式不同，无论是诊断还是治疗，都需要有整合医学的思维。MDT促进了整个肿瘤学的发展，也在一定程度上扩大了医生的知识面，提高了诊疗水平。但对疑难病患者来说，用单一的方法治疗常致治疗不足，很难取得最佳效果；将所有的治疗方式都运用在同一人身上，可能又会导致治疗过度。所以，需要对每一位患者“量体裁衣”，制定个体化诊治方案，实现最大化、最优化的整合诊治效果。这就是整合医学，也是肿瘤学发展的方向。

记者：整合医学对未来医学发展有什么样的指导意义？

樊代明：一方面，全球变暖、污染加重、辐射增强、病毒进化等体外环境的变化，增加了人们的生存难度；另一方面，我国国民平均寿命从新中国成立之初的不足35岁增长到2021年的78.2岁。如何保障各生命周期的健康，人类还缺少成熟的经验。从年轻人身上得出的经验能治疗老年病吗？单病种的经验能治疗共病吗？上述情况中医、西医都未见过。这一切的变化都要求人类作出改变。

今年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，从国家战略层面明确，到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系。

无论对传染病还是对慢性病治疗，现代主流医学体系都有些“力不从心”。我曾经将其总结成四个“单”：一是单个国家和地区的单打独斗将力不从心，二是单个专业和专家的单打独斗将力不从心，三是单个技术和单个药品的单打独斗将力不从心，四是单靠医学或者医生的单打独斗也将力不从心。因此，我们只有构建整合型的健康服务体系，才能有效解决上述问题。

整合型的健康服务体系包括医学研究体系、医学教育体系、医疗服务体系、医学预防体系和医学管理体系等五方面内容。要建立整合型的健康服务体系，必须有正确的学术思想来指导，所以中国医学界提出的整体整合医学理念就显得十分重要。

强化“真善美”综合培养

记者：当前，我国整合医学的发展情况如何？能否介绍一下相关实践经验？

樊代明：目前整合医学的发展在中国可谓如火如荼，其中主要以整合肿瘤学实践为典型代表。围绕整合肿瘤学的工作，我们与团队“建大军”“开大会”“写大书”“办大刊”“立大规”“开大讲”。

第一，“建大军”，扩大学术队伍。中国抗癌协会在5年前只有5万名会员，现在已经壮大到了68万名会员。我们的专业委员会从过去的48个，到今天已经发展到了175个。这支队伍在肿瘤学界，已成为我国乃至世界规模最大的肿瘤专业学术组织。

第二，“开大会”，统一学术思想。中国肿瘤学大会（CCO）是中国抗癌协会与中国工程院整合医学发展战略研究院联合举办的，是我国规模最大、水平最高、影响最强的肿瘤学术盛会。2022CCO大会在杭州线下参会人数超过了2万人，而且由于大会同步线上召开并面向民众，直接参会人数达到1.02亿人。

第三，“写大书”，摸清学术底数。中国始终缺乏关于肿瘤学的系统专著。中国抗癌协会组织全国的专家编写了6卷的《整合肿瘤学》，该书有3650页，620万字。该书是迄今我国乃至世界规模最大、学科最全、内容最广的整合肿瘤学鸿篇巨著。

第四，“办大刊”，增强国际交流。中国抗癌协会和施普林格·自然集团（Springer Nature）联合主办了《整合肿瘤学》杂志，主要登载中国的指南。中国抗癌协会想把中国的精品推出去，把国外的精品引进来。这本杂志由我做主编，诺贝尔奖获得者巴里·马歇尔（Barry Marshall）作为副主编，国际编委占比68%。目前，杂志阅读量达5万余人次，读者遍布全球五大洲的86个国家。

第五，“立大规”。CACA指南学习了国外指南的长处，规避了其短处，突出了中国医生的独到之处，并形成了美国国家综合癌症网络（NCCN）指南、欧洲肿瘤学会（ESMO）指南和中国CACA指南三足鼎立、优势互补、并驾齐驱的局面。

第六，“开大讲”。CACA指南巡讲100场，每省每周2场，覆盖除台湾省外31个省区市和2个特别行政区，222所大学引进CACA指南进校园，开展4000余场下基层全国巡讲，12000多位专家获CACA认证，引起广泛关注和强烈反响。

记者：为适应未来整合医学的发展，我国在医学人才培养上应该做出哪些改变和优化？

樊代明：目前整个医生群体可能有四方面的问题：不是所有的医生都接受过大学教育，不是所有的医学生毕业后都经过培训才上岗，不是所有的医生都按照指南行医，不是所有指南都适用于中国人群。这些问题需要合理的本土指南来规范。

首先需要从教育入手、从学生抓起，将指南引入大学。目前，我国医学院校使用的教材内容普遍较为陈旧，跟不上医学发展的速度和临床需求。同时，教授的知识碎片化、不系统，且多为静止僵化的“死”知识，教给学生的不是系统思维、整体思维。因此，我们建议CACA指南进校园，希望能将“中国人自己的指南”融入现代医学教育，为中国健康事业培养出符合需求的新时代人才。

其次要切实改变专业过度细化、专科过度细划、医学知识碎片化的教育现状。如果医学人才缺乏整体观，加上专业过度细化、专科过度细划与知识碎片化，很难真正满足人类健康需求。

第三要强化医学人才“真善美”三个层面上的综合培养。第一层次是真，即求真务实。医生要追求实实在在的效果，把病人真正治好。第二层次是善。医学上表现出来的善，是医生对病人的耐心、理解、呵护和尊重。其实病人对医生也要善，也就是信任与尊重，病人对医生的善可以增强医生对病人的善。第三层次是美，要把医术当成艺术。诊病治病有艺术性，是一名优秀大夫的本领。（记者 张 强）