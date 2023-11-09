鸟为什么会撞上建筑物

眼下，正是候鸟迁徙的时候。前不久，近千只鸟在撞上美国芝加哥麦考密克展览中心的窗户后死亡。这座大楼外墙大部分被玻璃覆盖。

那么，鸟为什么会撞上建筑的玻璃幕墙？如何避免发生此类事件？科技日报记者就此采访了相关专家。

“这种鸟撞击人类建筑物引起的事故有个专有名词——鸟撞。”科普作家李维阳在接受科技日报记者采访时表示。

据统计，有玻璃外立面的建筑最易发生鸟撞。“玻璃会反光，经常能反射出天空或水面等景物，这会让鸟类误以为它们要到达玻璃上映射出的地点。”李维阳说，此外，由于透过建筑物玻璃可以看到建筑另一侧，这会令鸟类产生错觉，以为它们可以由此通过。

很多鸟为了更好地寻找食物或躲避危险，锻炼出很强的侧视能力，但它们正视能力稍差，因此在飞行的过程中，它们对处在身体正前方的障碍物往往会预判不足。

“同时，不少鸟类对移动的物体非常敏感，但对固定不动的物体，反而不太注意。加之，它们飞行速度比较快，撞上玻璃时很容易引起内伤，比如颅内出血等，造成较高的死亡率。”李维阳说。

为什么近千只鸟会集体撞墙？

“这是因为一些有大量玻璃外立面的建筑被修建在一些鸟类迁徙的必经之路上，导致它们很容易误判，从而发生鸟撞。”李维阳说。

除此之外，李维阳指出，在夜间，很多建筑会开启灯光。“这些人造光线一方面会吸引鸟类聚集；另一方面，昏暗的背景和强烈的光线也会让鸟失去方向感，导致鸟撞的发生。”他说。

那么，如何避免鸟撞呢？

相关专家表示，可以给建筑物的玻璃贴上一些带有图案的贴纸，减少反光情况的发生，以最大限度地避免鸟撞的发生。（记者 赵卫华）