购买离岛免税商品的注意事项

海口海关：

我近期计划去海南旅游，听说海南有离岛免税政策，准备买一些免税商品。我想咨询：购买离岛免税商品时，有哪些注意事项？

长沙市民 李女士

李女士：

您好！欢迎您来海南旅游。以下将为您介绍海南离岛免税购物的注意事项。

● 哪些人可以购买离岛免税商品

年满16周岁，已购买离岛机票、火车票、船票，并持有效身份证件（国内旅客持居民身份证、港澳台旅客持旅行证件、国外旅客持护照），离开本岛但不离境的国内外旅客（包括海南省居民），可以购买离岛免税商品。

● 免税购物的额度和限购情况

离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元人民币，不限次数（旅客免税购物后携带免税品离岛计作1次）。在45类离岛免税商品中，化妆品每人每次限购30件（套装商品按包装内商品的实际件数计算数量），手机每人每次限购4部，酒类每人每次限购1500毫升，其他商品不做件数限制。超出免税限额、限量的部分，海关照章征收进境物品进口税。

● 购买免税品的地点和提货方式

已购买离岛机票、火车票、船票的旅客，持有效身份证件，可凭航班信息，前往各免税店或经批准的网上销售窗口购物。目前海南共有12家离岛免税店：中免三亚凤凰机场免税店、（三亚）海旅免税店、（三亚）中服三亚国际免税购物公园、中免海口国际免税城、中免三亚海棠湾国际免税城、海免海口美兰机场T1航站楼免税店和T2航站楼免税店、（海口）海免海口日月广场免税店、（海口）海控全球精品免税城、深免海口观澜湖免税城、海免琼海博鳌免税店、（万宁）王府井国际免税港。

● 购买后如何提货

目前共有5种提货方式：

（一）隔离区提货。旅客在市内离岛免税店购买的免税品，凭本人有效身份证件、离岛行程凭证（机票、火车票、船票）在海口美兰机场、三亚凤凰机场、琼海博鳌机场、海口火车站、海口新海港、海口南港等提货点提货，并一次性携带离岛。旅客在海口美兰机场T1、T2航站楼和三亚凤凰机场离岛免税店购买的免税品，可直接提货。

（二）邮寄送达。离岛旅客凭有效身份证件和离岛信息在离岛旅客免税购物商店（含经批准的网上销售窗口）购买免税品时，可以选择邮寄送达方式提货。选择邮寄送达方式提货的，收件人、支付人和购买人应为购物旅客本人，且收件地址在海南省外，离岛免税商店确认购物旅客符合上述要求并已实际离岛后，一次性寄递旅客所购免税品。

（三）返岛提取。岛内居民（包括持有海南省身份证、海南省居住证或社保卡的中国公民，以及在海南省工作生活并持有居留证的境外人士）离岛前在离岛免税商店（含经批准的网上销售窗口）购买免税品，可以选择返岛提取。返岛提取免税品时，须提供本人有效身份证件和实际离岛行程信息。

（四）即购即提。离岛旅客每次离岛前购买单价不超过2万元（不含）的免税品，且在政策规定的目录清单内的，可以按照每人每类免税品限购数量的要求，选择“即购即提”方式提货。离岛旅客支付货款后可现场提货，离岛环节海关不验核实物。允许以“即购即提”方式提货的离岛免税品主要包括化妆品、香水、箱包、婴幼儿奶粉等15类旅客在琼旅居期间常用的商品。

（五）担保即提。离岛旅客每次离岛前购买单价超过5万元（含）的免税品，可选择“担保即提”方式提货，离岛旅客除支付购物货款外，在向海关提交相当于进境物品进口税的担保后可现场提货。旅客离岛时需要对所购商品退还担保的，应当由本人主动向海关申请验核尚未启用或消费的免税品，并提交免税品购物凭证和本人有效身份证件或旅行证件。经海关实物验核通过且购物旅客本人已实际离岛的，海关退还担保。

● 海关提醒

利用他人的离岛信息及购物额度购买免税品牟利，称为“套购”；出让自己的离岛信息及购物额度为他人购买免税品牟利，称为“代购”。依照《中华人民共和国海关法》及相关法律规定，参与离岛免税“套代购”行为可能面临处罚。

海口海关温馨提示：游客应注意离岛免税“套代购”行为。同时，已经购买的离岛免税品属于消费者个人使用的最终商品，不得进入国内市场再次销售。

（海口海关口岸监管处谢东良，海口美兰机场海关陈锦盛、韩金璐）