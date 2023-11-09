山西晋城：煤城蝶变康养之城

阳光恬静，秋风轻柔。在山西省晋城市阳城县蟒河景区，太行山上秋叶色彩斑斓，流水潺潺清冽。“我来蟒河好多次了，这是个让人流连忘返的好地方，就像世外桃源。”来自河南省洛阳市的李志强和朋友们已在蟒河景区住了多日。

晋城市是全国最大的无烟煤和煤层气生产基地。煤城晋城有着强烈的产业转型紧迫感。除了培育光机电产业外，晋城将目光瞄准了自身优势：太行、太岳、中条三山环抱，沁河、丹河两河纵流；历史文脉绵长，117座古城堡、15万间明清古建筑，72处“国宝”文物，如繁星一般点缀在大地乡村角落；森林覆盖率40%以上，年平均气温7℃—12℃，旅游舒适期长达7个月……

如何把绿水青山变成金山银山？如何用好山水人文资源，助力城市高质量发展？近年来，晋城市全力推进产业绿色转型，坚持生态保护优先，促进文旅康养融合发展，探索构建覆盖全季节、全龄化、全康养需求的产业供给体系，加快建设全国“文旅康养样板城市”和“知名文化旅游目的地”，逐渐蹚出了一条“以文旅康养促产业转型升级”的新路子。

恢复美丽生态——

深山村端上“金饭碗”

走进晋城高平市寺庄镇的釜山精品康养片区，泫水湖波光粼粼，岸边绿树成荫。一旁的草坪上立着许多帐篷，游客在里面围炉煮茶、欣赏着自然美景，不时传来欢声笑语。

“釜山精品康养片区包含釜山、回沟等6个村庄，位于丹河源头，毗邻‘太行一号旅游公路’，吸引了许多附近地市的游客来这里郊游、小住。”釜山村党支部书记陈文才说。

晋城市有着得天独厚的康养资源：四季分明，雨量充沛，冬暖夏凉，年均气温11摄氏度，夏均气温22摄氏度；森林覆盖率40.3%，负氧离子最高可达每立方厘米4.5万个。晋城市认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，恢复保护自然环境、整治人居环境、因地制宜开发康养项目，持续促进文旅融合。

“从地理上说，釜山村是个偏远的山村。村里原有企业搬出后，村里一度凋敝。后来，村里进行了环境整治，并交由高平农投集团进行了项目开发。”高平农投集团负责人张文忠介绍，2021年，釜山村基础设施改造升级，村里实现了道路硬化、供排污一体化、垃圾分类、卫生厕所改造全覆盖。村集体还常态化开展拆违治乱、垃圾治理等农村人居环境整治，村容村貌变得整洁优美。

村落依山傍水，文化底蕴深厚。釜山村对家底资源进行了系统梳理，决定走文旅康养之路。坐拥山、水、林、田等资源，釜山水库、500余株百年以上老梨树，还有宣圣庙、棋盘六院、王家大院等文物古建以及原145造币厂。依托资源优势，釜山村打造了商业步行古街、钱币博物馆、釜山书院、泫水湖休闲娱乐区、农业智慧科技园等精品景点，并精心编排了大型光影水秀等多场沉浸式演绎，进一步丰富旅游产品供给。

走进村里的民宿，只见古朴的四合院落、屋内典雅的家具与现代化的设施形成反差。“我们这里康养产品多样，能带给游客全新的旅游体验。”张文忠说，节假日期间，康养片区日均游客达3万人以上。

在紧邻中心城区的凤城康养示范区，龙马湖如翡翠点缀在绿荫之间，一道白色的七孔桥横跨两岸。站在桥上眺望，白马寺山连绵在眼前，水榭亭廊等景观尽收眼底。让人想不到的是，这里过去是煤矿的采区范围，地下是采空区，地上是矸石堆，环境一度非常脆弱。

多年来，晋城市采用就地植绿和粉碎回填的方法治理煤矸石污染、恢复植被，利用白马寺山森林公园的生态优势，规划打造20平方公里的高端康养度假区，直接带动周边21个乡村的文旅康养产业发展。

“我们通过建设太行一号文旅康养和乡村振兴融合发展示范带，全力打造一批全国一流、全省领先的文旅康养标杆项目。同时，发挥大景区带动作用，整合优质资源、坚持错位发展，加强标准化建设、智慧化改造。”晋城市委常委、宣传部部长、秘书长武健鹏介绍。

挖掘文化内涵——

古建筑日益“活”起来

早上8点多，在晋城市阳城县皇城村皇城相府景区的“午亭山村”牌楼前，已经围聚起里外三层的游客。一场名为“汉字英雄·越战越勇”的游戏正在火热进行中。

“您的问题是，请读出大屏幕上这个字的读音。”“我知道！这个字是‘拃’字，常说的一拃两拃。”“恭喜您，答对了！请在工作人员处领取奖品。还有没有其他观众要参与？”欢呼声中，周围许多观众举起手来。

近年来，晋城古建筑日益“活”起来。晋城市现有全国重点文物保护单位72处，排在全国第4位；宋金时期以前木结构建筑58处，占全国的1/3；还有226个国家级历史文化名镇名村和传统古村落；皇城相府、湘峪古堡等117座古城堡。晋城市加大投资力度，坚持保护第一，全力对文物进行修缮保护，并依托独特的古堡资源，不断创新业态，打造“文旅+康养”品牌。

皇城相府是大清相国、康熙帝师、《康熙字典》总修官陈廷敬的故居，是一处罕见的明清两代城堡式官宅民居建筑群，也是晋城市沁河流域古堡群的代表。近年来，当地挖掘历史文化内涵，丰富文化业态，皇城相府已成为一个吃住行游购娱功能齐全的综合性旅游区。

“既有参观中华字典博物馆、欣赏明清院落实景融入演出《再回相府》、上党八音会这样的传统文化康养体验，也有休闲度假、现代农业观光、研学实践、游览泛舟等乡村文旅康养与运动康养等。”皇城相府集团董事长陈晓拴介绍，景区年接待游客200万人次，旅游综合收入3亿元，周边1000多名村民在旅游企业实现就业，带动3000多名群众从事旅游相关行业。

景区的火爆催生了“民宿热”“餐饮热”。距离皇城相府景区不远的郭峪古城景区，因“特色古城民宿”，成为不少游客住宿的首选。“民宿正常营业后经常是一房难求，进入暑期入住率更是日常保持在90%以上。”郭峪古城民宿负责人原建芳介绍。

在司徒小镇，“千年铁魂”和“又见老山西”实景演艺，场场爆满、客似云来。下午，小镇商业街上人来人往。“租一身汉服，看一场小剧场演艺，品一品南北小吃”，时间变得慢下来。入夜，华灯初上，司徒小镇更热闹了。当地村民演绎“打铁花”喷薄而出，观众一片欢呼。

2020年，晋城市在山西率先提出并先行启动实施康养产业基础设施补短板“百村百院”工程，引领带动全市文旅康养产业实现战略突破。“市委、市政府借鉴‘千万工程’经验，甄选了129个美丽乡村和108个传统院落，精心打造的康养村院，如珍珠般散落在太行深处。”晋城市市长薛明耀说。

在高平市河西镇苏庄，夜晚，十几座明清古建院落里灯笼亮起，不时有游客在古朴的砖墙之下拍照打卡。当地对苏庄进行了系统性修缮，打造中国传统的“喜”文化标签。

在一处院内，红绸飞舞，一场热闹的中式婚礼体验正在进行着。隔壁的院子，演出《小二黑结婚》，让游客们开心大笑。观看演出的湖北武汉游客李汉民住在苏庄的四合院内。他惊喜地说：“这里气候很舒服，还有这么多保存完好的古院落让人大开眼界。不仅演出活动很丰富，还有婚俗博物馆、咖啡馆、美食街，值得带朋友和家人一起来。”

2020年以来，晋城市制定了《太行人家康养村落建设服务与管理》地方标准和《晋城市太行人家康养村落发展规划》，坚持政府引导、市场主导、社会参与，多元化投资，打造以“太行人家”为总品牌的康养院落，分为庄园、云锦、水墨和古韵四个系列，分别瞄准高端市场、中高端市场、大众市场、专项市场，越来越多的康养特色村成为新晋网红打卡地。

提升基础设施——

积极融入中原城市群

晋城位于中条山下，一座东西走向的中条山连接晋豫两省。近年来晋城不断优化营商环境，提升基础设施，积极主动融入中原城市群，为游客康养提供更多便捷。

近年来，晋城先后开通了至郑州、焦作、济源、长治、临汾等城际旅游公交，通过与中原城市实施旅游联盟、票价优惠等措施，加强了与中原城市的旅游合作。晋城还走进洛阳、新乡等地进行文旅康养系列推介，与当地文旅部门、企业合作，实现资源共享、市场共享、品牌共享、信息共享、客源互送。

在晋城，一条喷绘着彩虹颜色装饰的太行一号旅游公路，吸引了无数骑行、自驾爱好者。旅游公路穿村而过，高山、峡谷、森林、草地、嶂石岩、丹霞等山形地貌尽收眼底……散落在崇山峻岭间的阳城县横河镇横河村是一个风景秀美的小村庄，文旅康养产业的持续推进叩开了它发展的大门。

2021年，横河镇围绕晋城市第一批“百村百院”工程——“动感骑栖小镇”打造特色品牌，推进文旅康养产业在横河落地生根，主要包括骑行、旅游、农业、康养、文化五大板块。今年5月，第六届山西阳城“析城山”全国山地自行车越野赛在动感横河骑栖小镇开幕。来自山西、河南、陕西、内蒙古、江苏等10个省、自治区的选手齐聚，逐梦横河之旅。

“红色的石头建筑、绿色的专业骑行泵道，每一次来到这里都有新的变化、新的感受。在这么好的环境中比赛，是一种享受。”热衷于骑行比赛的李良志感慨道。

晋城市太行一号旅游公路沿线739个村（社区）人居环境全部达到三星级以上标准，特色产业布局基本完成。2022年以来，沿线吸引900多万人次观光旅游、5.5万人返乡就业创业，直接带动365个村、7.6万劳动人口增收，间接受益近40万人。

“我们正加快建设太行一号支线、沁河古堡群环线、‘百村百院’连接线，形成全市城景通、景景通‘一张网’。”晋城市交通局局长张海芳介绍。近年来，晋城市还编制印发了《晋城市“十四五”融入中原城市群，建设对外开放新高地“桥头堡”发展规划》等多个文件，出台了一批优惠政策。

2023年第四届康养大会上，晋城市政府、山西省文旅厅、中国旅行社协会共同发布了《中国文旅康养高质量发展晋城宣言》，康养产业博览会吸引了国内19省51市以及意大利、法国等国内外300余家康养企业参展。

“目前，通过全市域布局、全链条推动、全要素保障、全龄化康养，晋城市已经形成了‘示范区+大景区+百村百院+旅游路网’的康养产品供给体系，探索完善了文化润养、旅居度假、森林康养等8种康养模式。‘东方古堡、人间晋城，云锦太行、诗画晋城’正在成为这座城市最亮丽的名片。”晋城市委书记王震说，康养产业正成为这座城市产业转型的绿色引擎。