沿着沥青路面在辽宁省沈阳市皇姑区塔湾园口袋公园漫步，狭长的绿色空间里，点缀着乒乓球台、羽毛球场及各式健身器材。“去年这里还是一块闲置地，堆放着不少建筑垃圾。现在经过改造不仅推窗见绿，大伙休闲健身也有了去处。”家住附近的居民史萌萌说。

第二批主题教育开展以来，沈阳市把口袋公园建设作为推进城市更新、增进民生福祉的重要举措。“口袋公园承载着拓展绿色公共空间、满足群众户外活动需求等重要功能。”沈阳市城市管理综合行政执法局局长彭光磊表示，在过去两年全市共建成口袋公园2070座的基础上，今年还将完成建设1000座。

“推窗见绿、出门入园”，正在成为越来越多沈阳居民生活的常态。

最大限度满足群众需求

在沈阳市和平区青年宫口袋公园，家住三好街的居民张秀景正带孩子练习轮滑。“这里设置了滑板区、攀岩区、秋千区、多媒体互动区等不同功能区域和运动设施，适合全龄段儿童，是个带娃的好去处。”张秀景说。

公园的长椅是暗钉安装，防止发生剐碰；专门设计的排水系统避免雨后积水……“口袋公园面积不大，设计上却很用心。我们力求让这些街边绿地能够真正发挥作用，成为市民休闲的好去处。”和平区城市管理局局长董立权说。

沈阳市针对老旧小区周边、街边绿地、城市主干道及人口密集的边角地、废弃地、闲置地进行改造绿化，打造便民惠民、功能多样的口袋公园，提升市民的获得感、幸福感。

“在建设过程中，我们精准聚焦口袋公园面积小、成本低、选址灵活等特点，通过规划建绿、拆违补绿、见缝插绿、拆墙透绿等途径，因地制宜实施微更新、微改造，将城市‘零碎地’变成‘金角银边’。”沈阳市城市管理综合行政执法局副局长张正义表示。

口袋公园的建设要坚持以人为本，以群众满意作为衡量标准。“我们邀请公众参与到口袋公园的选址、规划、设计、建设、维护等全过程。在口袋公园设计方案、建设成效、百姓满意度等方面开展调查评比，实现问需于民、问计于民、问效于民。”沈阳市城市管理综合行政执法局风景园林绿化处副处长李鹏说。

今年以来，沈阳市浑南区把推进口袋公园建设作为持续为群众办实事的具体举措。“我们采取‘因地制宜、见缝插绿、以人为本、移步易景’的设计理念，越来越多小而精致的口袋公园分布在浑南街头，不仅提升了沿街景观品质，改善人居环境，也赋予了浑南更多精致气息。”浑南区城市管理局局长赵宇告诉记者。

将绿化景观与文化元素结合

“沈阳东站、东陵站……”在沈阳市大东区东建街奉海园口袋公园，市民黄女士拉着10岁的儿子在广场上数着车站名，脚下是奉海铁路的线路图。

距离奉海园不到3公里处，就是奉海铁路局旧址。“为了留住历史记忆，我们把铁路文化有机融入园区建设，不仅保留了一段铁轨，还搭建了站台式长廊和科普文化墙，让市民在休闲散步的同时了解城市历史。”大东区城市管理局绿化管理科科长张丽说。

为避免“千园一面”，沈阳注重口袋公园建设的内涵与品质，将绿化景观与文化元素紧密结合，推进城市文化建设和园林绿化建设相统一，深入挖掘沈阳红色文化、工业文化、历史文化、民族文化特色，通过设置文化墙、雕塑、主题场景等彰显城市文化底蕴。

在和平区新华路南京南街至和平广场路段，从西南至东北方向依次镶嵌了4座充满历史气息的口袋公园：冬雪园、夏知园、春花园、秋乐园。在提供绿色景观、休闲空间的同时，沈阳赋予口袋公园越来越多的服务功能，进一步提升社区、街区的品质和活力。

2021年，大东区利用原东贸库旧址建设了占地面积4万多平方米的时代口袋公园，并在公园打造了时代文仓城市书房。如今，这个“公园+文旅”的项目热度很高，已成为沈阳的打卡地。“口袋公园与城市书房相辅相成，成为3A级景区。今年以来客流量已超25万人次，为周边餐饮、娱乐及其他业态发展提供了经济增长点。”大东区文旅局局长佟彦慧说。

提升精细化管理服务水平

口袋公园数量增多、休闲文化功能升级，在令人欣喜之余，如何让口袋公园得到可持续的后期管理养护，实现从“增绿”到“常绿”，这考验着城市精细化管理水平。

“座椅需要维修，草坪边缘丢失的白钢条尽快补齐，绿地植被要注意浇水……”在大东区奉海园口袋公园，巡查员程明明正在查看公园设施和植被长势。大东区口袋公园巡查队伍负责全区266座公园日常巡查，每座口袋公园每周至少巡查一次，并将问题及时反馈至施工单位处置。

“我们定期开展口袋公园‘回头看’整治行动，针对易发生的卫生脏乱、设施破损、树木绿篱修剪不到位等问题进行处理，打造‘树木有形、绿地整洁、公园有序、设施完好、水体洁净、景观优美’的高品质口袋公园形象。”张正义说。

除了成立专门巡查队伍对口袋公园进行日常巡查，沈阳还鼓励社会力量通过“共同养护”“认建认养”等方式，加入建设、养护口袋公园的行列，一起守护身边这片“绿”。

在沈阳市城市精细化管理“一网统管”指挥中心，电子大屏幕上实时更新各区域公园的养护数据信息。“我们把口袋公园基础信息录入‘智慧大脑’，在系统平台上公园的位置、建成时间、养护情况等信息一目了然。”李鹏说。

据介绍，随着养护巡查数据的不断积累，沈阳利用大数据平台进行分析，不断优化园林绿化养护管理方式方法，并对干旱、汛期、大风、病虫害等危害园林植被生长的情况进行预警，提升城市园林绿化精细化管理水平。

《 人民日报 》（ 2023年11月09日 11 版）