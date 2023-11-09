以场地共享促全民健身

如果你生活在浙江杭州，只需动动手指，在手机上完成注册审核后，便可前往家门口具备开放条件的中小学体育场地锻炼。如此便捷的健身体验，得益于杭州对校园体育场地设施向社会开放的持续探索。目前，杭州共有905所学校向社会开放体育场地（馆），占全市中小学校和中职学校比重约93%，为人们在家门口运动健身提供了好去处。

近年来，我国不断加强全民健身场地设施建设。但全民健身的“热”和健身场地的“缺”之间的矛盾依然存在。除了扩大增量之外，尽力盘活存量资源，无疑是可行的办法。根据第六次全国体育场地普查数据，教育系统管理的体育场地在数量上约占全国的39%，面积占比超53%；但相关研究显示，仅有约三成的校园体育场地对外开放。

实际上，2009年公布的《全民健身条例》中就明确提出，“公办学校应当积极创造条件向公众开放体育设施”。2023年1月1日起施行的新修订的体育法也鼓励和支持机关、学校、企业事业单位的体育场地设施向公众开放。因此，对于校园体育场地开放不应还停留在“该不该”“要不要”的讨论层面，而是要想办法解决好“怎么开”“如何开”的实际问题。

开放体育场地是一件惠民实事，为解决“健身去哪儿”打开了突破口，但与之伴生的一系列问题也需要得到妥善解决。比如，学校正常教学秩序如何维护，市民意外受伤谁来负责，增加的管理成本谁来买单……要把校园体育场地开放这件好事办好、实事办实，不能“一说了之”，也不能“一开了之”，科学管理才是重中之重。

从杭州的经验探索来看，上述顾虑均有不错的解法：比如，根据学校是否寄宿、有无晚自修等现实情况将其分类，制定不同的开放政策，避免“一刀切”；通过“三员”管理模式，由安全员负责维护进出校园秩序，管理员负责场地巡查、文明劝导等，社会体育指导员为健身群众提供科学指导，以此实现合理分工，共同保障入校安全与秩序；部分学校探索由第三方运营团队提供专业化管理，激发社会力量参与，在提高场地使用效率的同时降低管护成本，真正实现了社会力量办体育、专业的人干专业的事。

校园体育场地的开放不是学校一家之事，只有坚持政府统筹、多方参与，才能让更多学校愿意敞开大门。比如，针对开放带来的学校管理运营成本增加，能否加大财政补贴力度？对积极响应的学校，能否根据实际情况给予一定政策倾斜和奖励？例如甘肃就已明确，从今年起，将安排资金对省属学校体育场馆免费或低收费向社会开放的分类分档予以补助，对市县开展此项工作效果显著的给予奖补。政府鼓励支持，各部门加强协作，社会力量积极参与，务实举措形成合力，就能更好促进校园体育场地开放。对于广大市民而言，在享受便利实惠的同时，也要做到自觉自律，避免干扰正常教学活动，尽量维护好校园设施环境。

从想方设法盘活校园体育场地资源，到巧妙利用城市边角地建成口袋体育公园，再到建设便民的公共体育场馆……人们身边健身场所的不断增加，一定能更好助力全民健身蓬勃开展，让更多人享受运动乐趣。

《 人民日报 》（ 2023年11月09日 05 版）