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立冬后如何给孩子做推拿？

2023年11月08日16:40 来源：人民网-人民好医生

问：立冬后如何给孩子做推拿？

答：补肾经：可温补肾气、壮命门之火、固摄下元。
定位：小指末节螺纹面。操作：向指尖方向直推，为补肾经。适用于肾气不足型遗尿，症见：经常遗尿，小便清长，形寒肢冷，智力稍差，舌淡苔白。
上捏脊：小儿取俯卧位，操作者以拇指和食中二指对称发力，自下而上从龟尾穴开始，双手一紧一松交替向上挤捏进至大椎穴，重复操作九遍。功效：调阴阳、和脏腑、理气血、通经络。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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