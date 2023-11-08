哪些孩子适合做节气推拿？
问：哪些孩子适合做节气推拿？
答：1.反复感冒的孩子。肺主治节，节气期间最易病邪犯肺，所以需要结合推拿增强肺的抗病能力。
2.患有慢性疾病需要调理体质的孩子，如慢性鼻炎、慢性腺样体肥大、疳积、贫血等。顺应大自然的变化，春生夏长，秋收冬藏，因势利导，帮助孩子调理体质。
3.需要保健的孩子。上医治未病，预防永远大于治疗。
——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》
问：哪些孩子适合做节气推拿？
答：1.反复感冒的孩子。肺主治节，节气期间最易病邪犯肺，所以需要结合推拿增强肺的抗病能力。
2.患有慢性疾病需要调理体质的孩子，如慢性鼻炎、慢性腺样体肥大、疳积、贫血等。顺应大自然的变化，春生夏长，秋收冬藏，因势利导，帮助孩子调理体质。
3.需要保健的孩子。上医治未病，预防永远大于治疗。
——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》
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