问：立冬节气做小儿推拿有哪些好处？

答：节气时做推拿可以调理小孩的身体机能及免疫力。人体的气血会随着环境的变化产生微妙的变化，治病和防病重点从24节气入手，会达到意想不到的效果。冬季气候寒冷、干燥，是婴幼儿感冒的高发期，出现发热、流鼻涕、鼻塞等症状，宝宝和父母都苦不堪言。因此一定要做好预防，提升宝宝们的抗病能力。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》