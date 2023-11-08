问：冬季如何保健防腰寒？

答：双手搓腰有助于疏通督脉、膀胱经及带脉、强壮腰脊和固精益肾。腰部为“带脉”（环绕腰部的经脉）所行之所，背部有督脉及膀胱经循行，“督脉主一身之阳”，足太阳膀胱经为阳气运行的重要通路，特别是脊椎两边的肾腧穴是肾脏所在的位置。肾喜温恶寒，常按摩能温煦肾阳、畅达气血。

具体做法：两手对搓发热后，紧按腰眼处，稍停片刻，然后用力向下搓到尾椎骨（长强穴）。每次做50～100遍，每天早晚各做一次。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》