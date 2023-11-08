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不同人群如何选择运动项目？

2023年11月08日16:03 来源：人民网-人民好医生

问：不同人群如何选择运动项目？

答：立冬后适当外出活动、接受阳光照射，多与亲友交流，助力自身阳气的生发，是调养情绪、保养真气的天然疗法。
老年人可以在室内伸展肢体、做操，青年人可选择打球、游泳等振奋人体阳气、舒展筋骨、增强抵抗力的运动。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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