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天气转寒，适量吃坚果类食物有哪些好处？

2023年11月08日15:49 来源：人民网-人民好医生

问：天气转寒，适量吃坚果类食物有哪些好处？

答：坚果类能提供人体耐寒的必要元素，寒冷天气使人对体内蛋氨酸的需求量增大。蛋氨酸可以通过转移作用，提供一系列适应寒冷所必需的甲基。因此，冬季应多摄取含蛋氨酸较多的食物。如板栗、芝麻、葵花子、黑豆、黑米等。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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