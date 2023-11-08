问：立冬节气为什么要吃“白食”？

答：立冬后，北方家庭多开始供暖，南方多使用空调，环境愈加干燥，许多人皮肤变得干燥、皲裂、脱皮，出现瘙痒。对此，除了要及时涂抹油性的润肤霜外，最根本的还是要从内“润”。中医认为“肺主皮毛”，解决冬季皮肤瘙痒等问题要从肺入手。常吃白色食物，如白木耳、花生、白果、山药、胡桃仁、百合等，能健脾润肺、养血润肤、缓解干燥。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》