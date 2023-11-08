问：立冬节气后如何有效做足浴？

答：俗话说：“寒从脚下生。”脚部一旦受寒，可引起体内毛细血管收缩，使人体抵抗力下降，引发疾病。足浴要注意三点：一是温度，水温最好40℃左右，水淹没踝关节处；二是时间，每次浸泡20-30分钟，不时添加热水保持水温；三是按摩，泡足后擦干用手按摩足趾和脚掌心2-3分钟。患有心脑血管疾病、糖尿病患者慎用，以免诱发原有疾病。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》