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立冬节气后如何有效做足浴？

2023年11月08日15:38 来源：人民网-人民好医生

问：立冬节气后如何有效做足浴？

答：俗话说：“寒从脚下生。”脚部一旦受寒，可引起体内毛细血管收缩，使人体抵抗力下降，引发疾病。足浴要注意三点：一是温度，水温最好40℃左右，水淹没踝关节处；二是时间，每次浸泡20-30分钟，不时添加热水保持水温；三是按摩，泡足后擦干用手按摩足趾和脚掌心2-3分钟。患有心脑血管疾病、糖尿病患者慎用，以免诱发原有疾病。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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