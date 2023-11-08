问：为什么立冬时节要“早睡晚起”？

答：在寒冷的冬天，人们的作息要保持早睡晚起。适当早睡能够帮助人们养身体的阳气，同时，晚起并不是说要早上很迟才起床，而是最好在太阳出来之后再起床，这时人体的阳气也会随着太阳的升起而充盈，这样能够更好的帮助人体避寒保温，同时得以保证充足的睡眠，有利于阳气潜藏，阴精蓄积。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》