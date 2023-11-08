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为什么立冬时节要“早睡晚起”？

2023年11月08日15:37 来源：人民网-人民好医生

问：为什么立冬时节要“早睡晚起”？

答：在寒冷的冬天，人们的作息要保持早睡晚起。适当早睡能够帮助人们养身体的阳气，同时，晚起并不是说要早上很迟才起床，而是最好在太阳出来之后再起床，这时人体的阳气也会随着太阳的升起而充盈，这样能够更好的帮助人体避寒保温，同时得以保证充足的睡眠，有利于阳气潜藏，阴精蓄积。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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