立冬后如何养肾？
问：立冬后如何养肾？
答：冬天天气寒冷，寒与肾相应，最易伤害肾的阳气，容易发生腰膝冷痛、夜尿频多等不适症状。这时可以艾灸肾俞穴（第二腰椎棘突旁开1.5寸处）、关元穴(脐下三寸处)等穴位来温补肾阳。平时，也可以按摩三阴交(小腿内侧，当足内踝尖上3寸，胫骨内侧缘后方)、足三里(小腿外侧，犊鼻下3寸，犊鼻与解溪连线上)、涌泉穴( 足底部，蜷足时足前部凹陷处)，也可以睡前热水足浴等以温补肾阳，达到养肾护肾的目的。
——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》
问：立冬后如何养肾？
答：冬天天气寒冷，寒与肾相应，最易伤害肾的阳气，容易发生腰膝冷痛、夜尿频多等不适症状。这时可以艾灸肾俞穴（第二腰椎棘突旁开1.5寸处）、关元穴(脐下三寸处)等穴位来温补肾阳。平时，也可以按摩三阴交(小腿内侧，当足内踝尖上3寸，胫骨内侧缘后方)、足三里(小腿外侧，犊鼻下3寸，犊鼻与解溪连线上)、涌泉穴( 足底部，蜷足时足前部凹陷处)，也可以睡前热水足浴等以温补肾阳，达到养肾护肾的目的。
——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》
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