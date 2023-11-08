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立冬保健为什么建议“多加一杯水”？

2023年11月08日15:25 来源：人民网-人民好医生

问：立冬保健为什么建议“多加一杯水”？

答：冬季天气寒冷、干燥，再加上室内温度不低、蒸发量大，若不能及时补充水分，很容易造成血液黏稠度升高，进而诱发脑卒中等意外。建议晨起和夜间都喝杯温水，小口小口喝下。睡前喝200毫升水，有助于降低血黏度；起床后喝200毫升水，能稀释血液。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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