问：立冬后，患有冠心病、急性心肌梗死等疾病的中老年人，在起床时要注意什么？

答：起床要缓。冬季是冠心病、急性心肌梗死的高发期。寒冷刺激会引起血管收缩，导致血压升高。因此，中老年人在每日起床时，要以“缓”为要，牢记这3个“半分钟”：醒来后在床上躺半分钟；然后慢慢起来坐半分钟；再将两条腿下垂在床沿边等半分钟，然后再站起来走动。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》