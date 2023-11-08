问：如何预防慢性支气管炎？

答：(1)要在生活起居上多注意，饮食要适度，少吃辛辣的食物，多吃蔬菜和富含维生素C的水果。

(2)要注意保暖，别着凉，尤其对于慢性支气管炎的高危人群来说。

(3)居室要注意通风换气，早晨起来或者白天阳光比较好时尽量通风半小时左右，因为室内空气污染也会引发或加重病情。

(4)要加强锻炼，但锻炼时要注意不要只是大口呼吸，尽量是口鼻交替呼吸。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》