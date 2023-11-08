问：立冬节气后如何防治鼻炎？

答：增强体质，避免接触灰尘、花粉、动物皮屑、羽毛等过敏原，建议戴口罩；避免进食可能过敏食物，如牛奶、鸡蛋等；做好室内卫生，保持通风，注意生活环境的空气质量；如果有阳光，要让家里的衣服、被褥多晒太阳。

平时应注意防风寒，适当添衣。天热少吹空调，天冷要多穿衣物，适当进食一些温补食物。

当出现鼻炎的时候，可以按摩迎香穴、鼻通穴、印堂穴、手三里穴、陷谷穴等相关穴位来缓解打喷嚏、流鼻涕等症状。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》