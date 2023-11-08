问：立冬转寒后，高血压患者需注意什么？

答：做好血压监测：建议高血压患者一天中测量三次血压，即早晨、中午和晚上各一次。掌握自己的血压变化规律，了解病情。在血压稳定后，可以延长测量的间隔时间。

药物管理：最重要的是按医嘱，不要擅自减药、停药和换药，尤其是一些危重的、血压不稳定的患者

生活方式的干预：养成良好的生活习惯，保持乐观平和的心态。生活饮食要清淡，少盐少胆固醇少油脂，控制体重勤运动，不要酗酒、抽烟。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》