问：立冬时节有哪些常见疾病易进入高发期？

答：中风

中风是老年人的常见病、多发病。中医经典《伤寒论》中提到：风邪和寒邪是常见的两种病因和诱因，在寒冷的冬季，风寒夹杂而至，易发生中风。预防中风要做好几件事：一要防寒保暖，留意天气的变化，注意添衣保暖勿受凉；二要适当补充营养，增强体质；三要做好高血压、冠心病和糖尿病等的监控、治疗，保持血压血糖等的稳定，遵医嘱服药，不可擅自停药。

心肌梗塞

心肌梗塞也是老年人冬季的高发病。那老年人应该怎样预防？首先，注意保暖，室内温度控制在18℃左右，外出不宜过久，并注意防风保暖。当人体受冷刺激后，由于血管收缩，导致心肌缺血缺氧，容易诱发心绞痛，若措施不力，会发生心肌梗塞甚至死亡。其次，按时服药，平时遵医嘱服用改善心肌供血的药物，以免突发意外。

流感

老年人冬季感冒，说起来不算什么大毛病，但若治疗不及时，容易变化，诱发多种危及生命的疾病。所以在寒冬季节，老年人要注意加强耐寒锻炼，调理好饮食，可看个体情况选用冷水洗脸、热水洗脚等锻炼方式，以提高身体适应能力，防止流感发生。

胃病

胃病特别是虚寒型的患者需注意保暖，避免受到寒冷刺激，伤及脾胃阳气，使胃肠发生痉挛等各种胃病。饮食有节，不吃生冷辛辣等食物，不要暴饮暴食。

——《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》