武田制药王璘：持续构建创研能力 为患者提供更优质产品与服务

“近年来，武田制药持续推进产品力构建，随着中国科研环境的不断改善，武田在华发展充满了信心，希望武田借助中国强劲的发展动力持续用科研创新为全球患者提供更优质的产品与服务。”第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）近日在上海举行，武田制药以“绿色和智慧进博”为理念，携多款创新产品亮相。武田制药全球研发副总裁、亚太研发中心负责人王璘在接受采访时，介绍了武田制药在本届进博会带来的创新产品，并分享了武田在持续构建创研能力，以及不断提升患者服务质量等方面的实践经验。

武田全球研发副总裁、亚太研发中心负责人王璘

“2020年，武田中国启动‘武聚未来’五年战略计划，明确了在中国的核心业务聚焦在肿瘤、消化、罕见病、血液制品四大核心领域，至2025年上市超过15款创新药，服务超过1000万中国患者。”王璘表示，今年进博会，武田携消化、肿瘤、罕见病和血液制品等核心领域的多款创新产品和疗法集中亮相。

“产品创新的持续展出离不开武田全球研发体系的有力支撑。”王璘说，武田研发管线的特征是勇敢创新，因为武田一直在探索未被满足的医疗需求，研发管线大多聚焦罕见病领域。以此为方向，武田积极提升数字数据和技术能力，赋能研发效率的提高。此外，还通过与科研院所、高校进行多方合作来驱动成果的创新转化。

“武田一直本着开放合作、有始有终的心态来开展研发创新。”王璘表示，从实现患者需求角度出发，打造不同的临床策略，拓宽适应症来为患者提供优质的医疗服务。正如进博会平台为各方提供分享交流、互相学习的机会一样，武田通过合作，不仅促进了自身的发展，也助力合作伙伴的共同成长。

王璘认为，近年来中国的市场环境、科研创新环境在持续优化，政府鼓励创新并给予政策支持，此外，创新产业链也在逐渐完善，有许多专业的孵化器为创新提供专业、完备的支撑，这一切给外资企业在华发展带来了十足的信心。

在谈及武田研发团队下一步的工作主要目标时，王璘表示，武田将秉持信心持续加速自身发展。首先希望用中国速度助力全球研发创新的发展，要利用好中国的科研资源、科研能力以及专业团队，惠及中国患者与全球患者。其次希望能与外部机构开展更多创新合作，更好地将科研转化为患者所需的产品和服务。还要加强科研人才培养，尤其是培养具有国际视野的科研人才。最后，武田不仅希望在中国的研发与在全球的研发同步，更希望研发成果能在中国作为全球首批来获批。（何垚森）