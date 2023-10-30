诺如病毒感染进入高发期 专家给出这些防治建议

近日，国家疾控局发布诺如病毒感染健康提示显示，每年10月到次年3月是诺如病毒感染高发期，学校和托幼机构等人群聚集场所是诺如病毒感染高发场所。

应急总医院疾控（院感）处主管护师侯淑敏在接受人民网记者采访时介绍，诺如病毒属于杯状病毒科，具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强、免疫保护时间短、全人群普遍易感等特点，是引起急性胃肠炎常见的病原体之一。诺如病毒感染的常见症状主要为腹泻和呕吐，其次为恶心、腹痛、头痛和发热等。儿童以呕吐为主，成人则以腹泻居多，粪便为稀水便或水样便。诺如病毒感染后潜伏期为12至72小时，通常为24至48小时。

诺如病毒的传播途径多样，主要通过摄入被粪便或呕吐物污染的食物或水、接触患者粪便或呕吐物、吸入患者呕吐时产生的气溶胶，以及间接接触被粪便或呕吐物污染的物品和环境等感染。

“目前，尚无治疗诺如病毒的特效药以及疫苗。诺如病毒感染后起病急，属于自限性疾病，多数患者发病后症状轻，无需特殊治疗，及时补充呕吐和腹泻时消耗的水分，休息2至3天即可康复。”侯淑敏提示，但不排除老人、婴幼儿等出现重症的可能。如遇到以下情况需及时就医：高热不退；持续多日的腹泻或呕吐；不能缓解的严重腹痛；精神反应差、嗜睡；大便带血或呕吐物中有黄色胆汁样液体；婴儿数小时不能正常摄入母乳，持续4至6小时无尿或尿布不湿；儿童持续6至8小时无尿、哭时无眼泪、眼窝凹陷、皮肤弹性差。

如何预防诺如病毒感染？侯淑敏建议，保持手卫生，饭前、便后、加工食物前应按照六步洗手法正确洗手；注意饮食饮水卫生，不饮用生水，烹饪食物要煮熟，尤其是贝类等海鲜食品；做好环境清洁和消毒工作；保持规律作息、合理膳食、适量运动等健康生活方式，增强身体对病毒的抵抗能力。同时，已感染诺如病毒的人群，应尽量居家隔离，避免传染他人。需要注意的是，对患者呕吐物或粪便污染的环境和物品需要使用含氯制剂进行科学规范的消毒处理，酒精对诺如病毒无效。